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تركيا.. أربعة قتلى ومفقود في فيضانات في أنقرة

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A man walks in a flooded street in the city center of Ankara, Turkey, Saturday, June 11, 2022. Heavy rainfall in Turkey's capital on Saturday led to flooding that killed one person, authorities said. Ankara Mayor Mansur Yavas tweeted that 35 people had been rescued. He reported flooding in 300 locations, 35 fallen trees and the collapse of 23 roofs and three utility poles. (AP Photo/Burhan Ozbilici)
أمطار غزيرة في أنقرة تسببت في فيضانات
تركيا

تركيا.. أربعة قتلى ومفقود في فيضانات في أنقرة

ضربت أمطار غزيرة وعواصف مصحوبة بالبَرَد وسط البلاد يومي السبت والأحد وألحقت أضراراً بالعديد من المدن في شمال تركيا ووسطها

أنقرة – فرانس برس

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قُتل أربعة أشخاص وفُقد آخر في فيضانات تضرب وسط تركيا منذ السبت، خصوصاً العاصمة أنقرة، حيث يتوقع هطول مزيد من الأمطار، الاثنين، على ما أفادت وسائل الإعلام التركية.

وعثر على ثلاث جثث في محافظة أنقرة، حيث كانت فرق الإنقاذ ما زالت تبحث، الاثنين، عن ضحية رابعة مفقودة.

أضرار خلفتها الأمطار الغزيرة
أضرار خلفتها الأمطار الغزيرة

كما أودت الفيضانات بحياة شخص في كرمان (وسط)، بحسب الصحافة المحلية.

وضربت أمطار غزيرة وعواصف مصحوبة بالبَرَد وسط البلاد يومي السبت والأحد، وألحقت أضراراً في العديد من المدن في شمال تركيا ووسطها.

أمطار غزيرة في أنقرة تسببت في فيضانات
أمطار غزيرة في أنقرة تسببت في فيضانات
التحقيق مع رئيس مجموعة بحثية قدرت التضخم بمثلي المعدل الرسمي في تركيا     اقتصاد تضخم التحقيق مع رئيس مجموعة بحثية قدرت التضخم بمثلي المعدل الرسمي في تركيا    

وكان ما زال يتعذر الوصول إلى ثماني قرى صباح الاثنين في كاستامونو (شمال) بسبب الفيضانات التي تسببت في انهيار طرق.

وصدرت تحذيرات باللونين الأصفر والبرتقالي لـ42 بلدة في وسط تركيا وشمالها الاثنين.

وأغلقت المدارس الابتدائية والثانوية، الاثنين، في أنقرة وجميريك (وسط).

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