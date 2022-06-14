الكرملين: لندن لم تطلب منا التدخل بقضية مواطنيها الأسيرين

وسط استمرار الغموض حول مصير المواطنين البريطانيين أيدن أسلين وشون بينر، مع ارتفاع المخاوف من تنفيذ الحكم بإعدامهما من قبل السلطات الموالية لروسيا في دونيتسك شرق أوكرانيا، أعلنت موسكو اليوم الثلاثاء أن بريطانيا لم تطلب منها التدخل والمساعدة في إنقاذ الأسيرين.

وقال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، للصحافيين اليوم الثلاثاء "لندن لم تطلب منا التدخل".

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كما أردف موضحا أنه "ينبغي على الحكومة البريطانية تقديم مثل هذا الطلب إلى السلطات الانفصالية في منطقة دونيتسك، لأنها هي التي حاكمت أسلين وبينر بتهمة قتالهما في صفوف الجيش الأوكراني"، بحسب ما نقلت فرانس برس.

مزيد من القوات إلى دونيتسك؟

ورداً على سؤال حول ما إذا كانت موسكو سترسل مزيداً من الجنود لدعم الانفصاليين في تلك المنطقة، رفض بيسكوف الإجابة، معتبراً أنها مسلة تخص وزارة الدفاع.

إلا أنه كرر مجددا مواقف بلاده السابقة التي ما فتئت تشدد على أن العملية العسكرية، في الشرق الأوكراني تهدف لحماية السكان الناطقين باللغة الروسية.

يذكر أن الأسيرين البريطانيين كانا اعتقلا في شرق البلاد مع مواطن مغربي يدعى إبراهيم سعدون، فجرت محاكمتهم في دونيتسك الأسبوع الماضي، بتهمة ارتكاب "أنشطة مرتزقة وأعمال تهدف إلى الاستيلاء على السلطة وإسقاط النظام الدستوري لجمهورية دونيتسك الشعبية"، وفق ما جاء في حكم المحكمة القابل للاستئناف، حينها.

ما دفع لندن إلى استنكار الأمر، وتوجيه انتقادات لاذعة إلى روسيا، معتبرة أنها تنتهك اتفاقيات جنيف لمعاملة الأسرى والجنود خلال الحروب.