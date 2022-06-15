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موسكو: دمرنا مخزناً لأسلحة الناتو غرب أوكرانيا

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من مدينة لفيف غرب أوكرانيا (أرشيفية- أسوشييتد برس)
من مدينة لفيف غرب أوكرانيا (أرشيفية - أسوشييتد برس)
روسيا و أوكرانيا

موسكو: دمرنا مخزناً لأسلحة الناتو غرب أوكرانيا

دبي- العربية.نت

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مع استمرار القتال الروسي الأوكراني في شهره الرابع، وسط احتدام للمعارك شرقاً، أعلنت روسيا أنها دمرت أسلحة للناتو في لفيف غرب أوكرانيا.

وأوضحت وزارة الدفاع في إفادة صحافية، اليوم الأربعاء، أن الصواريخ الروسية دمرت مستودع ذخيرة أسلحة تبرعت بها دول حلف شمال الأطلسي في منطقة لفيف.

موسكو: سندمر دول الناتو في نصف ساعة إذا نشبت حرب نووية العرب والعالم روسيا و أوكرانيا موسكو: سندمر دول الناتو في نصف ساعة إذا نشبت حرب نووية

مدافع أميركية الصنع

وأوضحت أن "صواريخ كروز عالية الدقة من طراز كاليبر دمرت المخزن، بالقرب من بلدة زولوتشيف".

كما أضافت أن بعض تلك الذخيرة كان سيستخدم في مدافع هاوتزر إم777 أميركية الصنع، وهي نوع من أسلحة المدفعية، وفق ما نقلت رويترز.

وكانت روسيا ذكرت مراراً في السابق أن أي شحنات أسلحة من الغرب، لاسيما من دول الناتو التي باتت تعتبرها رأس حربة في العداء ضدها، ستكون هدفاً مشروعاً لقواتها وصواريخها.

iStock -الناتو
iStock -الناتو

فمنذ انطلاق العملية الروسية على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير الماضي، تصاعد التوتر بين موسكو والغرب لاسيما دول الناتو، التي اصطفت بقوة مع كييف داعمة إياها بالسلاح والعتاد،. فيما أغدقت العقوبات المؤلمة على روسيا.

كما عمد الحلف الدفاعي إلى تشجيع دول جديدة على الانضمام إليه من ضمنها السويد وفنلندا، فضلاً عن توسعه عسكرياً في بعض الدول الأوروبية الشرقية، في خطوات أثارت حفيظة الكرملين، لاسيما أنه يعتبر التوسع الأطلسي خطاً أحمر، وتهديداً لأمن موسكو القومي والاستراتيجي.

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