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روسيا: شحنات الأسلحة الغربية لأوكرانيا "عديمة الفائدة"

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FILE - Ukrainian servicemen study a Sweden shoulder-launched weapon system Carl Gustaf M4 during a training session on the near Kharkiv, Ukraine, April 7, 2022. Western weaponry pouring into Ukraine helped blunt Russia's initial offensive and seems certain to play a central role in the approaching battle for Ukraine's contested Donbas region. Yet the Russian military is making little headway halting what has become a historic arms express. (AP Photo/Andrew Marienko, File)
الجيش الأوكراني يتدرب على أسلحة سويدية في خاركيف في ابريل الماضي
روسيا و أوكرانيا

روسيا: شحنات الأسلحة الغربية لأوكرانيا "عديمة الفائدة"

موسكو أكدت استعدادها لمحادثات سلام مع أوكرانيا.. وحمّلت كييف مسؤولية توقفها

العربية.نت

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قالت الرئاسة الروسية (الكرملين) اليوم الخميس، إن شحنات الأسلحة الغربية لأوكرانيا "عديمة الفائدة".

كما أمل المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف بأن لا تركز زيارة قادة فرنسا وألمانيا وإيطاليا لكييف على التسليح فقط.

وقال: "أتمنى ألا يركز زعماء هذه الدول الثلاث ورئيس رومانيا فقط على دعم أوكرانيا من خلال ضخ المزيد من الأسلحة"، مضيفاً أن ذلك سيكون "غير مجد على الإطلاق، وسيؤدي إلى مزيد من الأضرار التي لحقت بالبلاد".

الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لدى وصوله إلى كييف
  • الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لدى وصوله إلى كييف
  • رئيس الحكومة الإيطاليي ماريو دراغي في كييف
2 صور
الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لدى وصوله إلى كييف
الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لدى وصوله إلى كييف
رئيس الحكومة الإيطاليي ماريو دراغي في كييف
رئيس الحكومة الإيطاليي ماريو دراغي في كييف

وأضاف بيسكوف "دعونا نأمل بأن يحضوا الرئيس (الأوكراني فولوديمير) زيلينسكي على رؤية الوضع من منظور منطقي".

من جانبه، قال الرئيس الروسي السابق ونائب رئيس مجلس الأمن دميتري ميدفيديف، الخميس، إن زيارة القادة الأوروبيين لكييف لن تكون مجدية.

وثار غضب الكرملين مراراً على إمدادات الأسلحة الغربية إلى كييف، قائلاً إنها تطيل أمد الصراع وتعقّد مساعي وقف إطلاق النار. وزودت الدول الغربية أوكرانيا بعتاد عسكري بمليارات الدولارات منذ تفجر الصراع.

في سياق آخر، نقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء عن كبير المفاوضين الروس قوله اليوم، إن موسكو مستعدة لاستئناف محادثات السلام مع أوكرانيا، لكنها لم تتلق رداً بعد على مقترحاتها الأخيرة.

من المحادثات التي أجريت في اسطنبول في مارس الماضي
من المحادثات التي أجريت في اسطنبول في مارس الماضي
موسكو متهمة بنقل أطفال أوكرانيين إلى روسيا وعرضهم للتبني العرب والعالم روسيا و أوكرانيا موسكو متهمة بنقل أطفال أوكرانيين إلى روسيا وعرضهم للتبني

ومنذ عقد محادثات متقطعة بين الجانبين في مارس، بما في ذلك اجتماع رفيع المستوى بين وفدي روسيا وأوكرانيا في إسطنبول، توقفت المفاوضات بين البلدين.

ونقلت الوكالة عن كبير المفاوضين الروس فلاديمير ميدينسكي قوله اليوم الخميس، إن كييف هي المسؤولة عن عدم إحراز تقدم في المباحثات.

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