روسيا: شحنات الأسلحة الغربية لأوكرانيا "عديمة الفائدة"

قالت الرئاسة الروسية (الكرملين) اليوم الخميس، إن شحنات الأسلحة الغربية لأوكرانيا "عديمة الفائدة".

كما أمل المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف بأن لا تركز زيارة قادة فرنسا وألمانيا وإيطاليا لكييف على التسليح فقط.

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وقال: "أتمنى ألا يركز زعماء هذه الدول الثلاث ورئيس رومانيا فقط على دعم أوكرانيا من خلال ضخ المزيد من الأسلحة"، مضيفاً أن ذلك سيكون "غير مجد على الإطلاق، وسيؤدي إلى مزيد من الأضرار التي لحقت بالبلاد".



الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لدى وصوله إلى كييف رئيس الحكومة الإيطاليي ماريو دراغي في كييف

وأضاف بيسكوف "دعونا نأمل بأن يحضوا الرئيس (الأوكراني فولوديمير) زيلينسكي على رؤية الوضع من منظور منطقي".

من جانبه، قال الرئيس الروسي السابق ونائب رئيس مجلس الأمن دميتري ميدفيديف، الخميس، إن زيارة القادة الأوروبيين لكييف لن تكون مجدية.

وثار غضب الكرملين مراراً على إمدادات الأسلحة الغربية إلى كييف، قائلاً إنها تطيل أمد الصراع وتعقّد مساعي وقف إطلاق النار. وزودت الدول الغربية أوكرانيا بعتاد عسكري بمليارات الدولارات منذ تفجر الصراع.

في سياق آخر، نقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء عن كبير المفاوضين الروس قوله اليوم، إن موسكو مستعدة لاستئناف محادثات السلام مع أوكرانيا، لكنها لم تتلق رداً بعد على مقترحاتها الأخيرة.

ومنذ عقد محادثات متقطعة بين الجانبين في مارس، بما في ذلك اجتماع رفيع المستوى بين وفدي روسيا وأوكرانيا في إسطنبول، توقفت المفاوضات بين البلدين.

ونقلت الوكالة عن كبير المفاوضين الروس فلاديمير ميدينسكي قوله اليوم الخميس، إن كييف هي المسؤولة عن عدم إحراز تقدم في المباحثات.