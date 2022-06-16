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الكرملين: روسيا وأميركا في "مرحلة ساخنة للغاية من المواجهة"

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روسيا و أميركا
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روسيا و أوكرانيا

الكرملين: روسيا وأميركا في "مرحلة ساخنة للغاية من المواجهة"

بيسكوف: يتعين على روسيا وأميركا مناقشة تمديد معاهدة ستارت الخاصة بخفض الأسلحة النووية

دبي - العربية.نت، وكالات

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قالت وكالة الإعلام الروسية، نقلاً عن المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن موسكو وواشنطن في "مرحلة ساخنة للغاية من المواجهة".

وكان بيسكوف قد قال في وقت سابق، اليوم الخميس، إنه يتعين على روسيا والولايات المتحدة مناقشة تمديد معاهدة ستارت الخاصة بخفض الأسلحة النووية.

ورغم تصاعد التوتر بشكل غير مسبوق بين روسيا والغرب، لاسيما الولايات المتحدة، على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، جددت موسكو، أمس الأربعاء، التأكيد على أن التواصل لا يزال ضرورياً مع واشنطن.

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وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، للصحافيين في مؤتمر عبر الهاتف، الأربعاء، ردا على سؤال عن العلاقات بين الولايات المتحدة وبلاده، إن "الاتصالات ضرورية، وسيبقى التواصل واجباً في المستقبل".

كما أردف: "أميركا باقية، وأوروبا أيضاً، لذا سيتعين علينا التواصل معهم بطريقة ما"، وفق ما نقلت رويترز.

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