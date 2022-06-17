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كييف تهدد بقصف جسر القرم الاستراتيجي.. وروسيا: المخطط سيفشل

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FILE PHOTO: A general view shows a road-and-rail bridge, built to connnect the Russian mainland with the Crimean peninsula, at sunrise in the Kerch Strait, Crimea November 26, 2018. REUTERS/Pavel Rebrov/File Photo
جسر القرم الذي يربط البر الروسي بشبه الجزيرة (أرشيفية)
روسيا و أوكرانيا

كييف تهدد بقصف جسر القرم الاستراتيجي.. وروسيا: المخطط سيفشل

يبلغ طول الجسر الذي يربط البر الروسي بشبه الجزيرة التي ضمتها موسكو عام 2014 قرابة 17 كليومتراً ويُعد الجسر الأطول في أوروبا

العربية.نت

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أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس الأربعاء، أن موسكو "على علم تام" بالتهديدات التي أطلقتها كييف بضرب جسر القرم، الذي يربط البر الروسي بشبه الجزيرة.

وكان قائد القوات الأوكرانية دميتري مارشينكو قد قال مؤخراً، إن جسر القرم "سيكون الهدف الأول للهزيمة" بعد أن تتلقى كييف الأسلحة التي وعدها بها الغرب، مضيفاً: "هذا ليس سراً على أحد".

جسر القرم الذي يربط البر الروسي بشبه الجزيرة (أرشيفية)
جسر القرم الذي يربط البر الروسي بشبه الجزيرة (أرشيفية)

وقد هددت أوكرانيا مؤخراً بقصف جسر القرم وأعلنت امتلاكها "الوثائق الفنية التفصيلية ومعلومات مفصلة حول التضاريس وسطح الطريق وأرصفة الجسور والهياكل المضادة للانهيارات الأرضية والمداخل والمخارج وجميع البنية التحتية للجسر".

وتعليقاً على هذه التهديدات، قال لافروف أمس: "لدينا جيش مسؤول ويتم أخذ كل هذه التهديدات بعين الاعتبار، لا دخان بلا نار، وأنا مقتنع بأن كل هذه الخطط ستفشل بالكامل"، بحسب ما نقلت عنه وكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء.

من جهته، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن الجيش الروسي يضمن أمن "جسر القرم".

جسر القرم الذي يربط البر الروسي بشبه الجزيرة (أرشيفية)
جسر القرم الذي يربط البر الروسي بشبه الجزيرة (أرشيفية)
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يذكر أن لهذا الجسر أهمية كبيرة على الصعيدين الاستراتيجي والسياسي، ويبلغ طوله قرابة 17 كليومتراً، ويُعد الجسر الأطول في أوروبا. وقد تم تشييده بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم عام 2014، وافتتح في عام 2018 بتكلفة تزيد عن 3 مليارات دولار.

في سياق متصل، ورداً على سؤال عن الآمال الأوكرانية المحتملة في استعادة شبه جزيرة القرم أو منع مد روابط البنية التحتية إلى المنطقة، قال بيسكوف: "من الصعب توقع أي مفاوضات بناءة في هذا الصدد أو غير ذلك، لأن كل شيء متوقف".

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