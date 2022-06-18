التغير المناخي
25 قتيلاً بالأمطار الموسمية في بنغلادش
تهدد الفيضانات باستمرار ملايين الأشخاص في هذا البلد المنخفض
أكدت شرطة بنغلادش، السبت، أن الأمطار الموسمية التي اجتاحت البلاد أدت إلى مقتل 25 شخصًا على الأقل، في حين عزلت الفيضانات أكثر من أربعة ملايين شخص.
وأدت الصواعق التي رافقت هطول الأمطار إلى مقتل 21 شخصا منذ الجمعة، بينما لقي أربعة آخرون حتفهم في انزلاقات أرضية، وفق المصدر نفسه.
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وتهدد الفيضانات باستمرار ملايين الأشخاص في هذا البلد المنخفض. لكن خبراء يقولون إن تغير المناخ يزيد من وتيرتها وشدتها ويضعف إمكانية توقع حدوثها.
وتغرق المياه الجزء الأكبر من شمال شرق البلاد، ونشرت قوات من الجيش لإجلاء السكان الذين يجدون أنفسهم معزولين.
وتم تحويل المدارس إلى ملاجئ طارئة لإيواء سكان القرى التي غمرتها المياه في غضون ساعات بعد الفيضانات الغزيرة.
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