توقعات تكشف.. حزب ماكرون خسر الغالبية المطلقة بالبرلمان

خسر التحالف الذي يقوده الرئيس إيمانويل ماكرون الغالبية المطلقة في الجمعية الوطنية الفرنسية، ما من شأنه أن يعرقل السير بإصلاحاته في ولايته الثانية، بحسب توقعات أعلنت مساء الأحد في ختام الدورة الثانية للانتخابات التشريعية.

ويتوقع أن يحصل تحالف "معاً" على 200 إلى 260 مقعداً، مما يمنحه أغلبية نسبية تجبره على السعي للحصول على دعم مجموعات سياسية أخرى لإقرار مشاريع القوانين، علماً أن الغالبية المطلقة تبلغ 289 مقعداً، وفق فرانس برس.

مادة اعلانية

اختراق كبير

في المقابل حقق حزب أقصى اليمين اختراقاً كبيراً الأحد في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية الفرنسية عبر حصوله على ما بين 60 و100 مقعد في الجمعية الوطنية، بحسب توقعات أولى.

وبذلك، يكون حزب مارين لوبن التي واجهت ماكرون في الدورة الحاسمة من الانتخابات الرئاسية، قد ضاعف عدد نوابه 15 مرة وتجاوز السقف المطلوب لتشكيل كتلة في الجمعية الوطنية، في سابقة منذ أكثر من 35 عاماً.

"تسونامي"

في السياق أشاد الرئيس بالوكالة لأقصى اليمين بالنتيجة التي حققها حزبه الأحد في الانتخابات التشريعية الفرنسية، معتبراً أنها "تسونامي".

وصرح جوردان بارديلا لقناة "تي اف1" "إنها موجة زرقاء في كل أنحاء البلاد. إن أمثولة هذا المساء أن الشعب الفرنسي جعل إيمانويل ماكرون رئيس أقلية".

من جهتها تعهدت لوبن ممارسة "معارضة حازمة" و"مسؤولة وتحترم" المؤسسات. وقالت أمام أنصارها في منطقة هينين-بومون شمال البلاد إن الكتلة البرلمانية التي حصل عليها أقصى اليمين هي "الأكثر عدداً بفارق كبير في تاريخ عائلتنا السياسية".

"فشل انتخابي"

من جانبه اعتبر زعيم المعارضة اليسارية في فرنسا جان لوك ميلانشون مساء الأحد أن خسارة ائتلاف ماكرون الغالبية المطلقة في الجمعية الوطنية هو "قبل كل شيء فشل انتخابي" للرئيس الفرنسي.

وقال ميلانشون بعد النتيجة المخيبة لماكرون في الانتخابات التشريعية والتي ستعقد مهمته الرئاسية: "إنه وضع غير متوقع بالكامل وغير مسبوق تماماً. إن هزيمة الحزب الرئاسي كاملة وليس هناك أي غالبية".

التواصل مع الأحزاب المعتدلة

إلى ذلك قالت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية، أوليفيا جريجوار، إن الحكومة ستتواصل مع جميع الأحزاب المعتدلة لإيجاد أغلبية في البرلمان بعد أن فقد ماكرون الأغلبية المطلقة بعد الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية الأحد، وفق رويترز.

وأضافت: "نتواصل مع أولئك الذين يريدون دفع البلاد إلى الأمام".

يشار إلى أن العدد المطلوب لتحقيق أغلبية مطلقة في البرلمان هو 289 مقعداً.