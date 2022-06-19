داعش يتبنى الهجوم على معبد للسيخ في كابل

أعلن تنظيم داعش، الأحد، مسؤوليّته عن هجوم على معبد للسيخ في العاصمة الأفغانية كابل، أسفر السبت عن مقتل شخصين أحدهما من أفراد الطائفة والآخر مقاتل من حركة طالبان.

وقال التنظيم إن الهجوم جاء انتقامًا بعد تصريحات مسيئة أدلت بها في مطلع الشهر الحالي المتحدّثة باسم الحزب الحاكم في الهند بشأن النبي محمد.

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ففي بيان نشره على وكالة "أعماق" التابعة له، قال إن "هجوم السبت استهدف الهندوس والسيخ والمرتدّين الذين حموهم، وذلك في ردٍّ انتقامي".

كما أفاد التنظيم بأن أحد مقاتليه "دخل معبدا للمشركين الهندوس والسيخ في كابل بعد قتل حارسه وأطلق النار على من بداخله بمدفعه الرشاش والقنابل اليدوية".

وقتل شخصان وأصيب سبعة آخرون على الأقل بجروح في الهجوم.

من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية عبد النافع تاكور، إن مسلحين دخلوا بعد مهاجمة "حارس بقنابل يدوية" ما تسبب باندلاع حريق.

يأتي الهجوم بعد أيّام على زيارة بعثة هنديّة إلى كابل للبحث مع حكومة طالبان في سبل توزيع المساعدة الإنسانيّة المقدّمة من نيودلهي إلى أفغانستان.

كذلك أثيرت إمكانية إعادة فتح السفارة الهندية في العاصمة الأفغانية.

ويعيش نحو 200 من أفراد طائفة السيخ حاليًا في أفغانستان بعدما كان عددهم زهاء نصف مليون في سبعينات القرن المنصرم.