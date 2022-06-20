لأول مرة.. سلاح الجو الروسي يحلّق بسماء دونيتسك

على وقع اشتداد المعارك شرق أوكرانيا بين طرفي الصراع، أفاد مراسل "العربية/الحدث"، باستئناف القصف الأوكراني الشديد على مدينة دونيتسك.

وأضاف الاثنين، أن الانفصاليين في دونيتسك بدأوا يقصفون المدن التي يسيطر عليها الجيش الأوكراني، بينها "أفديفكا، ومارينكا، وبيسكي، وكراسنوغورك.

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كما أشار إلى أن سلاح الجو الروسي بات يحلق في أجواء مقاطعة دونيتسك لأول مرة.

قصف مكثّف غير مسبوق

جاء ذلك بينما تشنّ القوات الأوكرانية عملية قصف غير مسبوق على المنطقة، وذلك وفقاً لما أعلنت عنه السلطات الانفصالية الموالية لروسيا قبل أيام.

وأضافت أن قصفاً مكثّفاً على مدينة دونيتسك أسفر عن مقتل العشرات.

كذلك أكدت أن الجيش الأوكراني استهدف المدينة بقصف غير مسبوق في قوّته وكثافته ومدّته الأسبوع الماضي، منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي.

اشتباكات عنيفة

يشار إلى أن دونيتسك تقع بالقرب من خط الجبهة بين الانفصاليين والقوات الأوكرانية في إقليم دونباس.

ويشهد هذا الإقليم اشتباكات عنيفة بين الجيش الأوكراني من جهة والقوات الروسية مدعومة من الانفصاليين من جهة أخرى.

فيما تدور أعنف المعارك حالياً في مدينة سيفيرودونيتسك التي تقع شمال دونيتسك على بُعد حوالي 150 كيلومتراً، التي يسعى الجيش الروسي للاستيلاء عليها، إذ يمهد سقوطها الطريق للسيطرة الروسية على كراماتورسك الكبيرة في منطقة دونيتسك، آخر معاقل القوات الأوكرانية في الشرق.

وتهدف روسيا إلى السيطرة على كامل حوض دونباس، بعدما سيطر عليه الانفصاليون الموالون لموسكو جزئيا العام 2014، بهدف فتح ممر بري يصل الشرق بشبه جزيرة القرم التي ضمتها إلى أراضيها بنفس العام.