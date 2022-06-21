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أوكرانيا تعتقل شخصيتين بارزتين للاشتباه بتجسسهما لصالح روسيا

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Members of a foreign volunteers unit which fights in the Ukrainian army take positions, as Russia's attack on Ukraine continues, in Sievierodonetsk, Luhansk region Ukraine June 2, 2022. (File photo: Reuters)
متطوعون أجانب في أوكرانيا- أرشيفية
روسيا و أوكرانيا

أوكرانيا تعتقل شخصيتين بارزتين للاشتباه بتجسسهما لصالح روسيا

جهاز الأمن الأوكراني: روسيا دفعت لهما ما بين 2000 دولار و15000 دولار لكل مهمة

كييف - رويترز

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قال جهاز أمن الدولة الأوكراني، اليوم الثلاثاء، إن أوكرانيا احتجزت مسؤولا حكوميا كبيرا ورجل أعمال بارزا يشتبه بأنهما جزء من شبكة تجسس روسية مزعومة.

لم يذكر جهاز أمن الدولة اسميهما، لكنه وصف أحدهما بأنه مسؤول كبير في أمانة مجلس الوزراء والثاني بأنه رئيس قسم في غرفة التجارة والصناعة، وهي جماعة ضغط لرجال الأعمال.

وقال في بيان على تطبيق تلغرام إنه نفذ "عملية خاصة متعددة المراحل" لتفكيك حلقة التجسس المزعومة.

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وقال جهاز أمن الدولة "نتيجة لذلك.. في كييف، تم اعتقال رئيس قسم في أمانة مجلس الوزراء ورئيس إحدى إدارات غرفة التجارة والصناعة".

وأضاف "نقل هذان المسؤولان معلومات مخابرات مختلفة إلى العدو بدءا من حالة قدرتنا الدفاعية إلى الترتيبات على الحدود والبيانات الشخصية لضباط إنفاذ القانون الأوكرانيين".

ولم تعلق روسيا على الفور على البيان.

وظهر المشتبه بهما الرئيسيان وهما جالسان أمام العلم الأوكراني في مقطع مصور وقالا إنهما تعاونا مع موسكو، التي بدأت الحرب على جارتها أوكرانيا في 24 فبراير شباط.

ولم يتضح على الفور ما إذا كانا تحدثا تحت التهديد.

وقال جهاز الأمن الأوكراني إن روسيا دفعت للمشتبه بهما ما بين 2000 دولار و15000 دولار لكل مهمة، اعتمادا على مستوى السرية وأهمية المعلومات.

وقال أحد الرجلين في المقطع المصور إنه تلقى 33 ألف دولار مقابل أنشطته، وقال الآخر إنه تلقى 27 ألف دولار. وقال أحدهما إنه يتعاون مع روسيا منذ عام 2016. وقال الآخر إنه بدأ هذا النشاط منذ عام 2019.

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