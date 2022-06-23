تركيا: سنرفع التمثيل مع إسرائيل إلى مستوى السفراء

بعد كشف بلاده إحباط مخطط إيراني لاستهداف إسرائيليين، أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الخميس، أن تركيا وإسرائيل بدأتا العمل على إعادة التمثيل الدبلوماسي بينهما إلى مستوى السفراء.

وقال في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الإسرائيلي يائير لابيد الذي زار اليوم الخميس أنقرة، إن البلدين على اتصال وثيق فيما يتعلق بالتهديدات التي تمس الإسرائيليين في تركيا.

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كما شدد على أن السلطات التركية لن تسمح بوقوع هجمات إرهابية على أراضيها، بحسب ما نقلت رويترز.

تهديدات إيران

من جهته، أكد يائير أن تل أبيب لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي تهديدات إيرانية. وشدد على أن طهران خططت لتنفيذ هجمات إرهابية، إلا أن السلطات التركية كشفتها.

إلى ذلك، شكر الوزير الإسرائيلي أنقرة على مساعدتها في "إحباط مؤامرة إيرانية لاستهداف إسرائيليين في إسطنبول"، مؤكداً أن "الجهود لا تزال جارية في هذا الصدد".

كما اعتبر أنه "تم إنقاذ أرواح مواطنين إسرائيليين في الأسابيع الأخيرة بفضل التعاون الأمني والدبلوماسي بين البلدين". وتابع قائلا "هذه الجهود ستستمر".

أتى ذلك بعد ساعات قليلة على إعلان السلطات التركية القبض على خلية إرهابية ضمت 5 إيرانيين، خططت لخطف واستهداف سياح إسرائيليين على الأراضي التركية، لاسيما في اسطنبول، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

وكانت إسرئيل حذرت، الأسبوع الماضي، من محاولات إيرانية في هذا الصدد، ودعت كافة مواطنيها إلى مغادرة تركيا.

يشار إلى أن العلاقات التركية الإسرائيلية كانت شهدت على مدى الأعوام الماضية بعض التشنج في الخطابات والتصريحات، ما أدى إلى قطع العلاقات الدبلوماسية، إلا أن الأمور عادت على ما يبدو إلى مجاريها مؤخراً.