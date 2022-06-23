خططوا لخطف سفير إسرائيلي وزوجته..تركيا تعتقل 5 إيرانيين

بعد التحذيرات الأمنية الإسرائيلية والتركية على السواء، أعلنت أنقرة، اليوم الخميس، اعتقال خلية من 8 أشخاص كانوا يخططون لتنفيذ عمليات ضد إسرائيليين.

فقد ألقى الأمن التركي القبض على 8 أشخاص بينهم 5 إيرانيين، كانوا يخططون لاستهداف مواطنين إسرائيليين على الأراضي التركية.

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خطف سفير إسرائيلي

وأفادت معلومات العربية/الحدث أن العملية تمت الأسبوع الماضي، لكن لم يعلن عنها إلا اليوم.

كما أشارت إلى أن الخلية كانت تخطط لخطف سفير إسرائيلي سابق مع زوجته، كانا يقيمان في فندق بمنطقة بيوغلو وسط إسطنبول.

وقد انتحل عناصر الخلية هوية طلاب ورجال أعمال وسياح أثناء تخطيطهم للهجوم، بحسب ما أوردت وسائل إعلام محلية.

فيما نقل جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد)، المواطنين المستهدفين من أمكنة تواجدهم في إسطنبول الأسبوع الماضي، وأرسلهم إلى تل أبيب على متن طائرة خاصة.

عملاء إيرانيون في اسطنبول

يذكر أن وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، كان حث قبل أيام مواطني بلاده على مغادرة تركيا "في أقرب وقت ممكن" بسبب تهديدات موثوقة بوجود عملاء إيرانيين يخططون لقتل أو اختطاف إسرائيليين في اسطنبول، لاسيما بعد أن تصاعد التوتر مع طهران، إثر اتهام الأخيرة لتل أبيب بتنفيذ عمليات اغتيال وتخريب على أراضيها.

فقد شهدت إيران خلال الأشهر الماضية مقتل عدد من الضباط في الحرس الثوري والعاملين في المجال النووي.

وكانت المخابرات والشرطة التركية ألقت في 13 أكتوبر من العام الماضي عبر عملية مشتركة مع إسرائيل، القبض على شبكة تجسس إيرانية في شرق البلاد، تتألف من ثمانية أعضاء، اثنان منهم إيرانيان كانا يخططان لخطف ضابط إيراني منشق يقيم في تركيا.