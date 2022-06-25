مقتل فتى فلسطيني برصاص إسرائيلي في الضفة

قتل فتى فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة سلواد في الضفة الغربية، كما أعلنت مصادر فلسطينية، فجر السبت.

وقالت مصادر أمنية وبلدية سلواد، إن الفتى محمد عبد الله حامد (16 عاما) توفي بعيد إصابته برصاص الجيش الإسرائيلي بالقرب من شارع يستخدمه الإسرائيليون على أطراف البلدة.

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فتح تنعى

من جانبها، نعت حركة فتح التي يترأسها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في بيان، الفتى حامد.

فيما قال مصدر في بلدية سلوان، إن الفتى الفلسطيني كان بالقرب من طريق يؤدي إلى مستوطنة عوفرة المجاورة لسلواد عندما أصيب برصاص جنود إسرائيليين.

جثمان الفتى بيد الإسرائيليين

وأبلغ الجانب الإسرائيلي الذي ما زال يحتفظ بجثمان حامد، نظيره الفلسطيني فجرا بمقتله. وقال فريد حماد نائب رئيس بلدية سلواد لوكالة فراس برس "هناك وعود من الإسرائيليين بتسليم الجثمان ليتم تشييعه السبت".

وتقع بلدة سلواد إلى الشمال من مدينة رام الله. وعلى بعد أمتار منها تقع مستوطنة عوفرة الإسرائيلية إلى جانب معسكر للجيش الإسرائيلي.

يشار إلى أن قوات الأمن الإسرائيلية قتلت منذ مارس الماضي 46 فلسطينيا على الأقل وثلاثة مهاجمين من عرب إسرائيل بعضهم أعضاء في فصائل مسلحة، وكذلك مدنيون.