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فرنسا: جونسون يبدي حماساً كبيراً لفكرة إنشاء مجموعة سياسية أوروبية

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ماكرون جونسون
ماكرون وجونسون في اجتماع سابق
روسيا و أوكرانيا

فرنسا: جونسون يبدي حماساً كبيراً لفكرة إنشاء مجموعة سياسية أوروبية

حذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الرئيس الفرنسي من "أي محاولة" للتوصل إلى "حل تفاوضي" الآن في أوكرانيا

قلعة المو (ألمانيا) - فرانس برس 

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أبدى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون "حماسًا كبيرًا" للمشروع الذي اقترحته فرنسا حول إنشاء مجموعة سياسية أوروبية ستتيح "إعادة إشراك" بريطانيا بأوروبا بعد بريكست، وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية، الأحد، عقب لقاء جمع جونسون والرئيس إيمانويل ماكرون.

وقال قصر الإليزيه بعد لقاء بين الرجلين على هامش قمة مجموعة السبع في بافاريا بألمانيا، إن الرئيس الفرنسي شعر بأن جونسون أبدى "حماسًا كبيرًا" عندما تحدث عن المجموعة السياسية الأوروبية التي ستتيح "إعادة إشراك" بريطانيا بأوروبا.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أرشيفية - رويترز)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أرشيفية - رويترز)

كما حذّر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الأحد، الرئيس الفرنسي من "أي محاولة" للتوصل إلى "حل تفاوضي" الآن في أوكرانيا سيؤدي إلى إطالة حالة "انعدام الاستقرار العالمي"، وفق ما أعلنت رئاسة الحكومة البريطانية.

وقال المتحدث باسم الحكومة إن الزعيمين توافقا أثناء لقاء على هامش قمة مجموعة السبع في ألمانيا، على أن الوقت الحالي هو "لحظة حساسة في تطوّر النزاع وأنه من الممكن قلب مسار الحرب"، مشيراً إلى أنهما اتفقا على "تعزيز" دعم كييف عسكرياً.

وأضاف أن "رئيس الوزراء أكد أن أي محاولة لتسوية النزاع الآن لن تؤدي إلا إلى تعزيز انعدام الاستقرار ومنح (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين الحق في التلاعب بالدول ذات السيادة والأسواق الدولية إلى الأبد".

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بخلاف إيمانويل ماكرون، يرفض جونسون إجراء حوار مع بوتين، ويصفه بـ "الديكتاتور"، منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في نهاية شباط/فبراير.

وفي مقابلة مع وسائل الإعلام البريطانية، قال جونسون إنه يتعين على الغربيين أن يجروا "مناقشات صريحة فعلاً" خلال قمة مجموعة السبع وفي قمة حلف شمال الأطلسي في مدريد، حول تداعيات الحرب والعقوبات بالنظر خاصة إلى التضخم، من أجل "حماية الوحدة" المعلنة حتى الآن.

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