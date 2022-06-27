أمين عام الناتو: نواصل دعم أوكرانيا بالأسلحة

أعلن أمين عام حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، في مؤتمر صحافي، الاثنين، مواصلة دعم أوكرانيا بأسلحة من دول الحلف.

وقال إن "الحلفاء زادوا دعمهم منذ بدء الحرب الروسية في أوكرانيا".

مادة اعلانية

وأضاف: "سنواصل التدريبات العسكرية المشتركة لتعزيز دفاعات الحلف".

وأشار ستولتنبرغ إلى "ضرورة ضخ المزيد من الاستثمارات لتعزيز السياسات الدفاعية للحلف".

وكشف أن "الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيشارك في قمة الناتو المقبلة".

وذكر الأمين العام أن حلف الناتو سيتبنى "حزم دعم جديدة إلى جورجيا والبوسنة ومولدوفا".