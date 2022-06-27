روسيا و أوكرانيا
أمين عام الناتو: نواصل دعم أوكرانيا بالأسلحة
ستولتنبرغ: "نستمر في التدريبات العسكرية المشتركة لتعزيز دفاعات الحلف".
أعلن أمين عام حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، في مؤتمر صحافي، الاثنين، مواصلة دعم أوكرانيا بأسلحة من دول الحلف.
وقال إن "الحلفاء زادوا دعمهم منذ بدء الحرب الروسية في أوكرانيا".
مادة اعلانية
وأضاف: "سنواصل التدريبات العسكرية المشتركة لتعزيز دفاعات الحلف".
وأشار ستولتنبرغ إلى "ضرورة ضخ المزيد من الاستثمارات لتعزيز السياسات الدفاعية للحلف".
وكشف أن "الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيشارك في قمة الناتو المقبلة".
وذكر الأمين العام أن حلف الناتو سيتبنى "حزم دعم جديدة إلى جورجيا والبوسنة ومولدوفا".
اقرأ أيضاً
-
زيلينسكي يطالب مجموعة الـ7 بمزيد من الأسلحة.. وبتشديد عقوبات روسياالزعيم الأوكراني يريد الضغط على الزعماء السبعة من أجل زيادة دعمهم لبلاده، غداة شن روسيا ضربات على كييف العرب والعالم
-
بوتين يزور طاجيكستان الثلاثاء بأول رحلة له منذ الحرب الأوكرانيةتعود آخر رحلة لفلاديمير بوتين للخارج إلى يومَي 4 و5 شباط/فبراير عندما زار الصين العرب والعالم
-
بعد إعدام 7 جنود.. السودان يستدعي سفيره في إثيوبيا للتشاورالخارجية السودانية تستدعي السفير الإثيوبي في الخرطوم للاحتجاج السودان
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية