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أمين عام الناتو: نواصل دعم أوكرانيا بالأسلحة

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(أرشيفية- رويترز)
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ
روسيا و أوكرانيا

أمين عام الناتو: نواصل دعم أوكرانيا بالأسلحة

ستولتنبرغ: "نستمر في التدريبات العسكرية المشتركة لتعزيز دفاعات الحلف".

دبي - قناة العربية

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أعلن أمين عام حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، في مؤتمر صحافي، الاثنين، مواصلة دعم أوكرانيا بأسلحة من دول الحلف.

وقال إن "الحلفاء زادوا دعمهم منذ بدء الحرب الروسية في أوكرانيا".

وأضاف: "سنواصل التدريبات العسكرية المشتركة لتعزيز دفاعات الحلف".

وأشار ستولتنبرغ إلى "ضرورة ضخ المزيد من الاستثمارات لتعزيز السياسات الدفاعية للحلف".

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وكشف أن "الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيشارك في قمة الناتو المقبلة".

وذكر الأمين العام أن حلف الناتو سيتبنى "حزم دعم جديدة إلى جورجيا والبوسنة ومولدوفا".

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