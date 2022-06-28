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بينهم زوجة بايدن وابنته.. روسيا تمنع دخول 25 أميركياً لأراضيها

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الرئيس بايدن وزوجته جيل بايدن (أ ف ب)
الرئيس بايدن وزوجته جيل بايدن (أ ف ب)

بينهم زوجة بايدن وابنته.. روسيا تمنع دخول 25 أميركياً لأراضيها

دبي - العربية.نت

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في رد على العقوبات التي فرضتها واشنطن عليها، أعلنت موسكو اليوم الثلاثاء منع دخول 25 أميركياً إضافيا إلى أراضيها، بينهم جيل بايدن، زوجة الرئيس الأميركي جو بايدن، وابنته آشلي.

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وتتضمن اللائحة أيضاً زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل وأعضاء آخرين في المجلس على غرار شارل غراسلي وكيرستن جيليبراند وسوزان كولينز وأساتذة جامعيين مثل فرانسيس فوكوياما.

تصاعد التوتر

وسبق أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أفراد من عائلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ولاسيما ابنتاه وحتى على الرئيس نفسه.

فيما بايدن ممنوع من الدخول إلى الأراضي الروسية أصلاً.

ورغم تصاعد التوتر بشكل غير مسبوق بين روسيا والغرب، لاسيما الولايات المتحدة، على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، جددت موسكو، الأسبوع الماضي، التأكيد على أن التواصل لا يزال ضرورياً مع واشنطن.

يشار إلى أن الدول الغربية من جهة وروسيا من جهة أخرى تتبادل فرض عقوبات وعقوبات مضادة منذ سنوات، إلا أن هذه التدابير تكثّفت منذ أن أطلقت موسكو عمليتها العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير.

ويتخذ كل من الطرفين تدابير كثيرة ضد الطرف الآخر بينها طرد دبلوماسيين وقيود تجارية وغيرها.

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