وزير الصحة الأردني: آثار تسرب الغاز في العقبة تلاشت

أكد وزير الصحة الأردني فراس الهواري أن آثار تسرب الغاز في مدينة العقبة الأردنية تلاشت والوضع تحت السيطرة، وذلك بعد تسرّب غاز الكلورين السام من حاوية سقطت من إحدى البواخر أمس الاثنين.

وأضاف في مقابلة مع العربية أن حصيلة الوفيات 13، هم 8 أردنيين و5 من جنسيات أخرى، لافتاً إلى أن جميع الوفيات بسبب التعرض المباشر للغاز.

مادة اعلانية

فيما أشار إلى وجود نحو 130 من المصابين في المستشفيات، مشيراً إلى أنهم يتعافون بشكل سريع.

وعن توافر الكوادر الطبية، قال إنه تم إرسال 300 كادر طبي إلى العقبة في أقل من 6 ساعات، وذلك من مناطق متفرقة من المملكة.

يشار إلى أن رئيس الوزراء بشر الخصاونة الموجود في العقبة برفقة وزيري الداخلية والصحة أكد في وقت سابق أن الأوضاع باتت تحت السيطرة، لكن السلطات قررت أن تبقي مسافة معزولة في مكان الحادثة بقطر أربعة كيلومترات لساعات إضافية.

بدوره، أكد وزير الداخلية مازن الفراية أن "العمل استؤنف بموانئ العقبة كافة اعتباراً من صباح اليوم، باستثناء رصيف رقم 4، وذلك لإتاحة المجال للتأكد من سلامته بشكل نهائي".

انحسار تأثير الغاز

أما مفوض السياحة والبيئة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، نضال المجالي، فأكد "انحسار تأثير الغاز المتسرب". وأوضح لوكالة الأنباء الأردنية أن "سرعة الرياح في موقع الحادث التي بلغت نحو 1,9 متر في الثانية، واتجاهها الشمالي، ساهمت في منع أي توسع للمادة".

يذكر أن ميناء العقبة كان شهد أمس سقوط وانفجار صهريج يحتوي على المادة الكلورين السامة، ما أدى إلى وفاة 13 شخصا وإصابة 260 بينهم أردنيون وأجانب، بحسب ما أعلن في حينه مركز الأزمات الحكومي.