الناتو يكرر: حرب موسكو وحشية ومستمرون بدعم كييف

جدد قادة حلف شمال الأطلسي التنديد بـ"الوحشية المروّعة" التي تمارسها روسيا في أوكرانيا، متعهدين بتقديم المزيد من الدعم لكييف لمواجهة الهجوم الروسي.

وقال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ في قمة مدريد، اليوم الأربعاء، "يمكن لكييف أن تعتمد علينا طالما لزم الأمر".

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كما أوضح أن قادة الناتو اتفقوا على اعتبار روسيا أكبر تهديد للحلف.

قرارات مهمة

إلى ذلك أشار إلى أن المجتمعين توافقوا على اتخاذ مجموعة من القرارات المهمة.

وأوضح أنهم شددوا على أهمية زيادة تمويل الناتو بما لا يقل عن 2% من الناتج المحلي لكل دولة، واتفقوا على تغيير مفاهيمه الاستراتيجية، فضلاً عن زيادة الإنفاق الدفاعي وإعادة تموضع القوات والمعدات.

كما قرروا دعم نظم الردع للتأقلم مع الواقع الأمني الجديد في أوروبا.

آلية انضمام السويد وفنلندا

أما في ما يتعلق بموضوع انضمام فنلندا والسويد إلى الحلف، فأعلن أن الدول الأعضاء دعت رسمياً الدولتين الاسكندنافيتين للانضمام بعدما أبرمت تركيا اتفاقاً معهما لرفع اعتراضها على عضويتيهما.

فيما أوضح بيان صادر عن القمة أن الحلف وافق على توقيع بروتوكولات الانضمام، بحسب ما أفادت فرانس برس.

وكان البلدان الاسكندينافيان تقدما في مايو الماضي بطلب الانضمام للحلف، متخليين عن سنوات طويلة من سياسة الحياد، بعد تنامي القلق جراء الصراع الروسي الأوكراني.

يذكر أن قمة مدريد كانت انطلقت وسط أجواء غير مسبوقة من التوتر بين موسكو والغرب، وتصاعد التسلح في أوروبا، جراء الصراع الروسي الأوكراني، الذي دفع العديد من الدول إلى الاصطفاف خلف الناتو، وتقوية تواجده العسكري في أوروبا.