حادثة غاز العقبة.. إنهاء خدمات مدير عام شركة الموانئ

أكد رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة أن فريق التحقيق في حادثة تسرب غاز العقبة أنجز مهمته وأعد تقريراً يتضمن مجموعة من الإجراءات، من ضمنها إنهاء خدمات مدير عام شركة إدارة وتشغيل الموانئ ومجموعة من المسؤولين في الشركة، بالإضافة إلى إنهاء خدمات مدير عام الهيئة البحرية.

وأضاف خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء، اليوم الأحد، أن التحقيق أثبت وجود عجز كبير وتقصير بإجراءات السلامة في ميناء العقبة، مشيراً إلى إحالة التقرير إلى الادعاء العام.

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وزن الحمولة المخالف هو السبب المباشر

من جانبه، أعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، أن وزن الحمولة المخالف للحاوية التي تسببت في تسرب غاز بميناء العقبة الأسبوع الماضي، هو السبب المباشر للحادثة.

وأضاف في مؤتمر صحافي، اليوم الأحد، أن لجنة التحقيق استمعت إلى جميع المسؤولين في شركة العقبة للموانئ.

كما أوضح أنه لم يتم استخدام الطرق الرسمية للمراسلات ومنها تسجيل وزن الحاوية، مشيراً إلى أن قيادات شركة ميناء العقبة لا تقوم بالمطلوب منها وفقا لمهامها.

وبيّن أن هناك ترهلا عاما بالوظائف وإهمالا في شركة ميناء العقبة.

عجز كبير وتقصير

وكان أمين عام المجلس القضائي الأردني، الناطق الإعلامي باسم المجلس القضائي وليد كناكرية، أعلن في وقت سابق اليوم، أن النيابة العامة كشفت على موقع الحادث وعينت لجنة فنية من ذوي الخبرة والاختصاص للمساعدة في إجراءات التحقيق.

كما قال إن التحقيق يشمل التأكد من صحة إجراءات التحميل والتنزيل وأعمال مناولة الحاويات والتي كانت جارية في الموقع.

وفاة 13 شخصاً

يذكر أن ميناء العقبة كان شهد يوم الاثنين الماضي (27 يونيو 2022) سقوط وانفجار صهريج يحتوي على مادة الكلورين السامة، ما أدى إلى وفاة 13 شخصا وإصابة 260 بينهم أردنيون وأجانب، بحسب ما أعلن في حينه مركز الأزمات الحكومي.