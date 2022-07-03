مسؤول أردني عن حادثة غاز العقبة: التحقيق بمراحله الأخيرة

بعد مرور نحو أسبوع على كارثة سقوط خزان غاز في ميناء العقبة بالأردن، تواصل النيابة العامة الأردنية تحقيقاتها في القضية، والتي راح ضحيتها 13 شخصاً ومئات المصابين.

وفي هذا السياق، أوضح أمين عام المجلس القضائي الأردني، الناطق الإعلامي باسم المجلس القضائي وليد كناكريه، اليوم الأحد، أن النيابة العامة كشفت على موقع الحادث وعينت لجنة فنية من ذوي الخبرة والاختصاص للمساعدة في إجراءات التحقيق.

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وقال إن التحقيق يشمل التأكد من صحة إجراءات التحميل والتنزيل وأعمال مناولة الحاويات والتي كانت جارية في الموقع.

المراحل الأخيرة من التحقيق

بالإضافة إلى طبيعة عمل المعدات والرافعات المستخدمة وأسلاك التحميل وقوة تحملها للأوزان والأحجام الثقيلة ومدى ومستوى التقيد في إجراءات ومعايير السلامة العامة في التعامل مع المواد المختلفة بما فيها المواد الخطرة.

فيما أكد أن اللجنة ستقدم تقريرها في منتصف الأسبوع الحالي، لافتاً إلى أن إجراءات التحقيق ومخرجاتها هي في مراحلها الأخيرة بعد أن تمكنت النيابة العامة من وضع يدها على تفاصيل الحادثة وأدلتها.

إفادات 120 شخصاً

إلى ذلك، أضاف كناكريه أن ثلاثة من المدعين العامين في محكمة بداية العقبة استمعوا لإفادات 120 شخصاً من المصابين و7 من ذوي المتوفين.

وأشار إلى أنهم يواصلون إجراءاتهم للاستماع إلى من تبقى من الشهود وانتظار ورود محاضر سماع بعض الشهود الآخرين من خلال المدعين المنتدبين في محافظات أخرى، ومن ثم استجواب العاملين في الموقع.

يذكر أن ميناء العقبة كان شهد يوم الاثنين الماضي (27 يونيو 2022) سقوط وانفجار صهريج يحتوي على المادة الكلورين السامة، ما أدى إلى وفاة 13 شخصا وإصابة 260 بينهم أردنيون وأجانب، بحسب ما أعلن في حينه مركز الأزمات الحكومي.