روسيا: أوكرانيا تقصف بيلغورود الحدودية بالصواريخ

اتّهمت روسيا كييف، الأحد، بإطلاق ثلاثة صواريخ على مدينة بيلغورود القريبة من أوكرانيا في هجوم أسفر عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل.

وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، "أسقطت الدفاعات الروسية المضادة للطائرات ثلاثة صواريخ عنقودية من طراز توشكا-يو أطلقها قوميون أوكرانيون على بيلغورود. سقطت شظايا أحد الصواريخ الأوكرانية بعد تدميرها على منزل".

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إسقاط مسيرتين

وأضاف أن الجيش الروسي أسقط أيضا مسيّرتين أوكرانيتين من طراز TU-143 "كانتا محمّلتين بالمتفجرات" وتتجهان نحو مدينة كورسك القريبة أيضا من الحدود مع أوكرانيا.

بدوره، قال حاكم بيلغورود، فياشيسلاف غلادكوف، إن أربعة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب أربعة بجروح في سلسلة "انفجارات قوية" هزّت المدينة في الساعات الأولى من صباح الأحد. وذكر على "تليغرام" أن 11 مبنى سكنياً و39 منزلاً تضررت جرّاء الانفجارات.

قرب مركز المدينة

كذلك أفاد بأنه توجّه إلى الشوارع الخمسة التي تأثرت بالانفجارات في شمال بيلغورود، ليس بعيدا عن وسط المدينة.

وقال إنه تم نقل رجل وطفل من بين المصابين إلى المستشفى، بينما يجري علاج الجريحين الآخرين في الموقع.

كما اتهم أوكرانيا مطلع نيسان/أبريل بمهاجمة مخزن للوقود في المدينة باستخدام مروحيتين.

يشار إلى أنه منذ أطلقت عمليتها العسكرية في أوكرانيا في 24 شباط/فبراير، اتّهمت موسكو كييف مرارا بتنفيذ ضربات على الأراضي الروسية، تحديدا في منطقة بيلغورود.