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حاكم لوغانسك: روسيا ستحول تركيزها الأساسي إلى دونيتسك

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Smoke rises over the remains of a building destroyed by a military strike, as Russia's attack on Ukraine continues, in Lysychansk, Luhansk region, Ukraine June 17, 2022. (File Photo: Reuters)
من مدينة ليسيتشانسك في لوغانسك شرق أوكرنيا(رويترز)
روسيا و أوكرانيا

حاكم لوغانسك: روسيا ستحول تركيزها الأساسي إلى دونيتسك

دبي- العربية.نت

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بعد فرض سيطرتها شبه التامة على لوغانسك في الشرق الأوكراني، تتجه القوات الروسية إلى القسم الثاني من إقليم دونباس.

فقد أوضح حاكم منطقة لوغانسك، سيرهي جايداي، اليوم الاثنين، أن موسكو ستحول تركيزها الأساسي إلى محاولة السيطرة على منطقة دونيتسك بالكامل بعدما استولت على لوغانسك المجاورة.

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كما أضاف في مقابلة مع رويترز أنه يتوقع أن تتعرض مدينة سلوفيانسك وبلدة باخموت على وجه الخصوص للهجوم مع محاولة القوات الروسية، السيطرة بالكامل على ما يعرف بمنطقة دونباس. وتابع "لا تزال دونيتسك الهدف الأول للقوات الروسية، لذا ستتعرض سلوفيانسك وباخموت للهجوم".

كذلك أكد أن القصف الشديد بدأ بالفعل على باخموت.

من مدينة ليسيتشانسك الاستراتيجية شرق أوكرانيا (فرانس برس)
من مدينة ليسيتشانسك الاستراتيجية شرق أوكرانيا (فرانس برس)

"الانسحاب مؤلم.. ولكن"

وتعليقاً على الانسحاب الأوكراني من ليسيتشانسك، وقال جايداي "من الناحية العسكرية، ترك المواقع أمر سيئ، لكن لا يوجد شيء حاسم بعد".

كما أضاف قائلا: "نحن بحاجة للانتصار في الحرب وليس معركة ليسيتشانسك وحدها، لا شك أن الأمر مؤلم للغاية، لكننا لم نخسر الحرب".

ولفت إلى أن الانسحاب من المدينة الاستراتيجية كان "مركزيا"، في إشارة إلى أنه كان مخططا ومنظما، لأن القوات الأوكرانية كانت تواجه خطر السقوط تحت الحصار.

اقلیم دونباس
اقلیم دونباس

وكان الجيش الأوكراني أعلن، أمس الأحد، انسحاب جنوده من ليسيتشانسك، المدينة الرئيسية شرقاً، التي واجهت هجوماً عنيفاً من قبل القوات الروسية منذ أسابيع عدة، موضحاً أن قراره هذا أتى حفاظاً على أرواح المدافعين الأوكرانيين.

فيما أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن قواته ستستعيد تلك المدينة وغيرها من المناطق شرقاً.

يذكر أنه منذ مارس المضي، أعلنت موسكو انطلاق المرحلة الثانية من عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مركزة على شرقي البلاد.

وتهدف القوات الروسية إلى السيطرة على كامل حوض دونباس، بغية فتح ممر بري بين الشرق والجنوب، في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا إلى أراضيها عام 2014.

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