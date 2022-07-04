المفوضية الأوروبية: الكرملين يسعى لتدمير أوكرانيا

على وقع المعارك في دونباس شرق أوكرانيا، اجتمع قادة الدول الأوروبية في سويسرا، لوضع خارطة طريق لإعادة إعمار البلاد بعد الخراب الذي حلّ بها جراء المعارك.

فيما اتهمت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، خلال مؤتمر لوغانو اليوم الاثنين، الكرملين بتدمير أوكرانيا سياسياً وعسكرياً واقتصادياً.

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كما أضافت أن المؤتمر سيضع خارطة لإعادة إعمار المدن الأوكرنية وتوفير مصادر تمويل، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي سيقيم منصة لإعادة الإعمار ولتنسيق إعادة بناء البلاد.

خريطة طريق

وقالت إن المنصة ستُستخدم لرسم خريطة لاحتياجات الاستثمار وتنسيق العمل وتوجيه الموارد. وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي حشد حوالي 6.2 مليار يورو كدعم مالي منذ بداية الحرب، لافتة إلى أن المزيد سيأتي.

فيما أكدت أن بروكسيل ستنخرط بشكل كبير في إعادة الإعمار على المدى المتوسط والطويل.

"تعافي أوكرانيا يخدم السلام العالمي"

من جانبه، شدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على المهمّة الضخمة التي تنتظر أوكرانيا للتعافي من الدمار الذي ألحقه بها الجيش الروسي. وقال في رسالة عبر الفيديو إن إعادة بناء بلاده هي "المهمة المشتركة للعالم الديمقراطي بأسره" مؤكدًا أن تعافي أوكرانيا يخدم السلام العالمي.

كما أضاف أن "إعادة إعمار البلدات الأوكرانية تشكل أكبر مساهمة لدعم السلام العالمي".

وكان منظمو المؤتمر الذي سيستمر ليومين، يأملون بمجيء زيلينسكي شخصياً إلا أنه اكتفى بمداخلة عبر الفيديو في هذا الحدث الذي يجمع مسؤولين من الدول الحليفة لكييف والمؤسّسات الدولية وكذلك من القطاع الخاص.

إعادة البناء

يشار إلى أن المؤتمر كان مقررا قبل العملية العسكرية الروسية بكثير وكان سيناقش أساساً الإصلاحات في أوكرانيا ولا سيما مكافحة الفساد المستشري، لكن أعيد تركيزه على الاعمار.

فيما طرحت مسألة الجدوى من مناقشة إعادة البناء في غياب أي "أفق نهاية الحرب" لاسيما أن بعض التقديرات الدولية أشارت إلى احتمال استمرار الصراع أشهر طويلة بعد.

ورأى روبير مارديني المدير العام للجنة الدولية للصليب أن عملية إعادة البناء بحد ذاتها يجب أن تنتظر نهاية القتال لكن من الحيوي توفير "أفق إيجابي للمدنيين".

وتعتبر لوغانو حيث يعقد المؤتمر، ثالث مركز مالي في سويسرا، ووجهة سياحية كبيرة يرتادها الكثير من الأثرياء الروس، إلا انها غير معتادة على استضافة لقاءات دبلوماسية دولية.