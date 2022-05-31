المفوضية الأوروبية: يجب بحث فرض عقوبات على القطاع المالي في روسيا

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين،، اليوم الثلاثاء، إن الدول الأعضاء ستعمل سويا على تعزيز الدفاع في مواجهة "العدوان الروسي" وضمان إمدادات الطاقة ولمواجهة أزمة الغذاء.

وأضافت عبر تويتر: "في مواجهة الحرب العدوانية الروسية ضد أوكرانيا، تجتمع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي معا لتعزيز الدفاع، وضمان إمدادات طاقة موثوقة ومستدامة، وللتعبئة لمواجهة أزمة الغذاء العالمية الناشئة".

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وذكرت أن روسيا تتحمل مسؤولية أزمة الغذاء في العالم.

كما قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، إنه يجب بحث فرض العقوبات على القطاع المالي في روسيا.

وأكدت أن عقوبات أوروبا لا تطال المنتجات الغذائية.

وكان رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل، قال أمس الاثنين، إن زعماء الاتحاد وافقوا على حظر تصدير النفط الروسي إلى التكتل الذي يضم 27 دولة.

وكتب ميشيل على تويتر: "يشمل هذا على الفور أكثر من ثلثي واردات النفط من روسيا، مما يقطع مصدرا ضخما لتمويل آلتها الحربية".

وأضاف أن القادة اتفقوا أيضا على منع سبيربنك، أكبر بنك روسي، من الوصول إلى نظام سويفت الدولي للمعاملات المالية وحظر ثلاث محطات إذاعية روسية أخرى مملوكة للدولة.