.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

المفوضية الأوروبية: يجب بحث فرض عقوبات على القطاع المالي في روسيا

  • الخط
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين،(أرشيفية- فرانس برس)
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين
روسيا و أوكرانيا

المفوضية الأوروبية: يجب بحث فرض عقوبات على القطاع المالي في روسيا

فون ديرلاين: الاتحاد الأوروبي سيعمل على ضمان إمدادات الطاقة ومواجهة أزمة الغذاء

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين،، اليوم الثلاثاء، إن الدول الأعضاء ستعمل سويا على تعزيز الدفاع في مواجهة "العدوان الروسي" وضمان إمدادات الطاقة ولمواجهة أزمة الغذاء.

وأضافت عبر تويتر: "في مواجهة الحرب العدوانية الروسية ضد أوكرانيا، تجتمع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي معا لتعزيز الدفاع، وضمان إمدادات طاقة موثوقة ومستدامة، وللتعبئة لمواجهة أزمة الغذاء العالمية الناشئة".

وذكرت أن روسيا تتحمل مسؤولية أزمة الغذاء في العالم.

رئيسة المفوضية الأوروبية: 20 مليون طن من الحبوب محتجزة في موانئ أوكرانيا اقتصاد روسيا و أوكرانيا رئيسة المفوضية الأوروبية: 20 مليون طن من الحبوب محتجزة في موانئ أوكرانيا

كما قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، إنه يجب بحث فرض العقوبات على القطاع المالي في روسيا.

وأكدت أن عقوبات أوروبا لا تطال المنتجات الغذائية.

وكان رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل، قال أمس الاثنين، إن زعماء الاتحاد وافقوا على حظر تصدير النفط الروسي إلى التكتل الذي يضم 27 دولة.

وكتب ميشيل على تويتر: "يشمل هذا على الفور أكثر من ثلثي واردات النفط من روسيا، مما يقطع مصدرا ضخما لتمويل آلتها الحربية".

وأضاف أن القادة اتفقوا أيضا على منع سبيربنك، أكبر بنك روسي، من الوصول إلى نظام سويفت الدولي للمعاملات المالية وحظر ثلاث محطات إذاعية روسية أخرى مملوكة للدولة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
جوني ديب وآمبر هيرد.. من الخاسر اليوم؟ جوني ديب وآمبر هيرد.. من الخاسر اليوم؟
اكتشف المزيد