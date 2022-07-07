كييف: موسكو قصفت جزيرة الأفعى وألحقت أضراراً كبيرة

بعد استعادتها من القوات الروسية، تعرضت جزيرة الأفعى الأوكرانية لضربة روسية خلال ليل أمس الأربعاء، تسببت في أضرار كبيرة برصيفها البحري.

فقد أصاب صاروخان أيضاً حقلاً زراعياً، ما أدى إلى تدمير 35 طناً من الحبوب في الجزيرة الواقعة في البحر الأسود، وفق السلطات الأوكرانية.

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في الأثناء، رفعت القوات الأوكرانية علم البلاد فوق الجزيرة صباح اليوم بعد انسحاب القوات الروسية منها الأسبوع الماضي.

وقال الجيش الأوكراني، الاثنين الماضي، إن العلم الأوكراني سلم بطائرة هليكوبتر إلى الجزيرة بعد انسحاب الروس، وفق رويترز.

منطقة استراتيجية

يشار إلى أن جزيرة "سنيك" أو الثعبان الصغيرة تعتبر منطقة استراتيجية في البحر الأسود، تسمح بتشكيل تهديدات خطيرة ومكشوفة في الوقت نفسه، إذ يوفر موقعها الذي تبلغ مساحته هكتارات قليلة، منصة إطلاق خطيرة في كل مكان حولها، كما تسمح نظريا بضرب كل الساحل الأوكراني.

وتقع على مسافة نحو 50 كلم من مصب نهر الدانوب، أحد الأنهار الرئيسية في أوروبا والطريق التجاري المهم، وعلى مسافة حوالي 100 كلم من مدينة أوديسا.

كذلك، تقع على مسافة أقل من 200 كيلومتر من ميناء كونستانتا الروماني الرئيسي، و300 كيلومتر من القاعدة الروسية الرئيسية في شبه جزيرة القرم في سيفاستوبول، التي ضمتها روسيا إلى أراضيها عام 2014.

ثروات طبيعية

إلى ذلك، توفر تلك الجزيرة في أوقات السلم، نطاقا بحريا واسعا وتتمتع بثروات طبيعية خصوصا مواد نفطية.

وكانت جزيرة الأفعى هذه تحولت إلى رمز للمقاومة الأوكرانية منذ اليوم الأول للعملية العسكرية الروسية التي انطلقت في 24 فبراير الماضي، إذ هاجمها الروس للاستيلاء عليها.