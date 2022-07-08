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بريطانيا: روسيا تركز عتادها للهجوم على مدينة سيفرسك

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من سيفرسك (أ ف ب)
من سيفرسك (أ ف ب)
روسيا و أوكرانيا

بريطانيا: روسيا تركز عتادها للهجوم على مدينة سيفرسك

دبي - العربية.نت

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فيما تترقب مدينة كراماتورسك الأوكرانية هجوماً روسياً وشيكاً، أكدت وزارة الدفاع البريطانية أن موسكو تركز عتادها على الأرجح على خط مواجهة في اتجاه سيفرسك، التي تبعد نحو ثمانية كيلومترات إلى الغرب من الخط الأمامي الحالي لقواتها.

بعد سيطرتها على لوغانسك.. هذا هدف روسيا التالي في دونيتسك العرب والعالم روسيا و أوكرانيا بعد سيطرتها على لوغانسك.. هذا هدف روسيا التالي في دونيتسك

وأضافت الوزارة في بيان بالتطورات على تويتر، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية ستتوقف مؤقتا على الأرجح لإعادة التزود بالإمدادات قبل القيام بعمليات هجومية جديدة في منطقة دونيتسك أوبلاست.

هدف تكتيكي

كما قالت الوزارة إن هناك احتمالا واقعيا أن يكون الهدف التكتيكي الفوري لروسيا هو سيفرسك، إذ تحاول قواتها التقدم نحو هدفها الأكثر ترجيحا في منطقة سلوفيانسك وكراماتورسك الحضرية.

يأتي ذلك بينما تواصل القوات الروسية في شرق أوكرانيا الضغط على القوات الأوكرانية التي تحاول الحفاظ على الخط بطول الحدود الشمالية لمنطقة دونيتسك، في وضع استعداد لهجوم جديد متوقع عليها.

الاستيلاء على دونيتسك

وبعد الاستيلاء على مدينة ليسيتشانسك يوم الأحد، وتعزيز سيطرتها الكاملة على منطقة لوغانسك الأوكرانية، لم تخف موسكو عزمها الاستيلاء على أجزاء من منطقة دونيتسك المجاورة التي لم تفرض سيطرتها عليها بعد. ولا تزال كييف تسيطر على بعض المدن الكبيرة.

من دونيتسك (رويترز)
من دونيتسك (رويترز)

وتهدف القوات الروسية إلى السيطرة على كامل حوض دونباس، بغية فتح ممر بري بين الشرق والجنوب، في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا إلى أراضيها عام 2014.

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