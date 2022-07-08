بعد سيطرتها على لوغانسك.. هذا هدف روسيا التالي في دونيتسك

تواصل القوات الروسية في شرق أوكرانيا الضغط على القوات الأوكرانية التي تحاول الحفاظ على خط يمتد على الحدود الشمالية لمنطقة دونيتسك.

فبعد تعزيز سيطرتها الكاملة على منطقة لوغانسك الأوكرانية، لم تخف موسكو عزمها الاستيلاء على أجزاء من منطقة دونيتسك التي لم تفرض سيطرتها عليها بعد فيما لا تزال كييف تسيطر على بعض المدن الكبيرة.

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وفي هذا الإطار، تتأهب كراماتورسك لهجوم روسي وشيك بعد تعرض المدينة لقصف صاروخي مكثف أمس.

وتشكل كراماتورسك أهمية للروس، إذ تتمتع بموقع إقليمي بارز في الجزء الشمالي من دونيتسك، شرق أوكرانيا، حيث تقع على ضفتي نهر كازني تورتس الذي يمثل الرافد الأيمن لنهر سيفرسكي دونتس.

من جهته، قال رئيس بلدية المدينة إن القوات الروسية أطلقت صواريخ على وسط المدينة خلال غارة جوية أمس الخميس، مما أدى لمقتل شخص واحد على الأقل وإصابة ستة.

قصف مكثف

وكتب حاكم منطقة دونيتسك بافلو كيريلينكو، إن الصواريخ ألحقت أضرارا بستة مبان، بينها فندق ومبنى سكني في المركز الصناعي الكبير.

كما أكد شن روسيا قصفا مكثفا في الأيام الأخيرة، مشيرا إلى أن الروس قتلوا سبعة مدنيين في المنطقة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

يذكر أنه منذ مارس الماضي، أعلنت موسكو انطلاق المرحلة الثانية من عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مركزة على شرقي البلاد.

وتهدف القوات الروسية إلى السيطرة على كامل حوض دونباس، بغية فتح ممر بري بين الشرق والجنوب، في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا إلى أراضيها عام 2014.