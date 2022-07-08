زعيم حزب العمال البريطاني: على جونسون التنحي حالاً

بعد يوم على تقديم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون استقالته من رئاسة حزب المحافظين، جدد زعيم حزب العمال البريطاني المعارض، كير ستارمر، مطالبته بتنحي جونسون حالاً من منصبه.
وأضاف في تصريحات، اليوم الجمعة، أن حزبه سيدعو إلى جلسة ثقة إذا لم يُقصِ حزب المحافظين بوريس جونسون.
وكان الزعيم المعارض قال أمس "لسنا بحاجة إلى تغيير حزب المحافظين، نحن بحاجة إلى تغيير مناسب للحكومة"، مشيراً إلى الحاجة إلى بداية جديدة لبريطانيا.
استقالة بعد ضغوط
وتنحى جونسون عن منصبه زعيماً لحزب المحافظين، بعدما قدم أكثر من 50 وزيراً ومسؤولاً بالحكومة استقالاتهم، وأبلغه العديد من نواب البرلمان أنهم لا يريدون بقاءه في المنصب.
هذا وتتنافس شخصيات بارزة حالياً على أن تصبح خليفة لجونسون، وهي عملية قد تستغرق أسابيع أو أشهراً. ومن المتوقع أن يدخل بعض أعضاء البرلمان الأقل شهرة حلبة المنافسة، بحسب "رويترز".
يذكر أن رئيس الوزراء المستقيل سيستمر في رئاسة الحكومة حتى الخريف، وهو وضع يقول معارضون وكثيرون في حزبه إنه لا يطاق.
ويشار إلى أن فضائح أسقطت جونسون، الذي فاز قبل أقل من 3 سنوات في الانتخابات بأغلبية كبيرة، وتضمنت انتهاكات لقواعد الإغلاق للحد من انتشار جائحة كوفيد-19 وتجديد مقر إقامته الرسمي بشكل فاخر وتعيين وزير متهم بالتحرش الجنسي.
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