شاهد.. لحظة إطلاق النار على رئيس وزراء اليابان السابق

تداولت وسائل إعلام يابانية مقاطع مصورة للحظة إطلاق النار على رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، صباح اليوم الجمعة، بعدما أطلق رجل يحمل بندقية، النار عليه من الخلف على ما يبدو بينما كان يدلي بكلمة في فعالية انتخابية في مدينة نارا غرب البلاد.

وذكرت وكالة "كيودو" للأنباء وهيئة الإذاعة والتلفزيون، أن قلب آبي، الذي يبلغ من العمر 67 عاما، كان متوقفا على ما يبدو أثناء نقله إلى المستشفى بعد أن كان محتفظا بوعيه واستجابته في البداية.

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من جانبها، بثت هيئة الإذاعة والتلفزيون مقطع فيديو يظهر فيه آبي وهو يدلي بكلمة في إطار حملة انتخابية خارج محطة للقطارات عندما سُمع دوي طلقتين.

وأصبح المشهد بعد ذلك مبهما لفترة وجيزة، ثم يظهر مسؤولو الأمن وهم يتعاملون مع شخص على الأرض.

محاولة إسعافه

فيما أظهرت صورة لوكالة كيودو، آبي راقدا على الأرض في الشارع ووجهه للأعلى ودماء على قميصه الأبيض. وكان الناس متجمعين حوله، وقام أحدهم بتدليك للقلب.

وذكر تلفزيون تي.بي.إس، أن آبي أصيب في الجانب الأيسر من الصدر، وأيضا في العنق على ما يبدو.

من جهته، قال مصدر لـ العربية/الحدث إن الحالة الصحية لآبي لا تدعو للتفاؤل، مشيراً إلى أن الشخص الذي هاجم شينزو آبي يبلغ من العمر 41 عاما، وهو عسكري متقاعد.

فتح تحقيق

وأضاف أن السلطات فتحت تحقيقا حول الاعتداء، لافتاً إلى أن ما حصل شكل صدمة كبيرة للشارع الياباني.

كذلك أوضح أن لا معلومات حتى الآن عن الجهة التي نفذت الاعتداء، ويعتقد أنه تصرف فردي.

يذكر أن آبي وصل إلى المنصب أول مرة في عام 2006، وكان أصغر من تولاه في البلاد منذ الحرب العالمية الثانية. وبعد عام شهد فضائح سياسية.

وغضب الناخبون بسبب فقد سجلات خاصة بمعاشات التقاعد وهزيمة تكبدها حزبه الحاكم في الانتخابات، استقال آبي عازيا قراره لاعتلال صحته.





وتولى المنصب من جديد في 2012 ثم تنحى في 2020 أيضا لاعتلال صحته، ولكنه ظل حاضرا ومهيمنا على الحزب الديمقراطي الحر الحاكم، إذ يسيطر على إحدى فصائله الرئيسية.