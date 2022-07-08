زاخاروفا: الغرب "أخفق" بعزل روسيا في مجموعة الـ20

شددت موسكو، الجمعة، على أن الدول الغربية "أخفقت" في فرض مقاطعة على روسيا خلال اجتماع مجموعة العشرين في إندونيسيا، حيث تعرضت موسكو لانتقادات شديدة بسبب عمليتها العسكرية في لأوكرانيا.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، عبر تلغرام إن "خطة مجموعة السبع لمقاطعة روسيا في مجموعة العشرين أخفقت. لم يدعم أحد الأنظمة الغربية"، وفق فرانس برس.

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لافروف والاجتماعات

إلى ذلك نفت أن يكون وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قاطع الاجتماعات، علماً أن مشاركين أعلنوا أن لافروف غادر اجتماعات عدة تخللها انتقاد للعملية العسكرية في أوكرانيا.

وفي هذا السياق، قالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، إن لافروف أمضى "قسماً كبيراً من المفاوضات في الخارج وليس داخل القاعة"، الأمر الذي يثبت في رأيها "لامبالاته بالتعاون الدولي".

فيما ردت زاخاروفا على الوزيرة الألمانية قائلة: "ما هذه العبثية التامة"، مؤكدة أن لافروف حضر اجتماعات في القاعة الرئيسية قبل أن يعقد لقاءات ثنائية مع نظرائه في دول أخرى. وأضافت المتحدثة الروسية: "على المواطنين الألمان أن يعلموا أن وزيرة خارجيتهم تكذب عليهم".

لا قرار ملموسا

يأتي ذلك في حين لم يؤدِ اجتماع مجموعة العشرين الذي عقد في جزيرة بالي إلى أي قرار ملموس.

وصرحت وزيرة الخارجية الإندونيسية، ريتنو مارسودي، في ختام الاجتماع أن المشاركين "عبروا عن قلقهم العميق بشأن العواقب الإنسانية للعملية العسكرية" في أوكرانيا.

يشار إلى أن إندونيسيا الساعية للحفاظ على موقف محايد بصفتها دولة مضيفة، كانت دعت منذ افتتاح الاجتماع إلى وضع حد للنزاع محذرة من عواقبه الوخيمة على العالم بأسره.