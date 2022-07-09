بريطانيا: روسيا تحشد قوات الاحتياط لشن هجوم جديد بأوكرانيا

مع استمرار العمليات العسكرية الروسية خصوصاً في إقليم دونيتسك، كشفت لندن أن موسكو تحشد قواتها الاحتياطية لشن هجوم وشيك في أوكرانيا.

فقد أكدت المخابرات العسكرية البريطانية، اليوم السبت، أن روسيا تقوم بنقل قوات الاحتياط من جميع أنحاء البلاد وتحشدها بالقرب من أوكرانيا من أجل القيام بعمليات هجومية في المستقبل.

مادة اعلانية

وذكرت وزارة الدفاع البريطانية في نشرة دورية على تويتر، أن نسبة كبيرة من وحدات المشاة الروسية الجديدة تنتشر على الأرجح بمركبات مدرعة إم تي-إل بي.

سيفرسك هدف موسكو القادم

وكانت وزارة الدفاع البريطانية قد قالت أمس، إن موسكو تركز عتادها على الأرجح على خط مواجهة في اتجاه سيفرسك، التي تبعد نحو ثمانية كيلومترات إلى الغرب من الخط الأمامي الحالي لقواتها.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 9 July 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/xebTKaaF6c



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/Jn4rNBOp5s — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 9, 2022

كما أضافت الوزارة أن القوات الروسية ستتوقف مؤقتا على الأرجح لإعادة التزود بالإمدادات قبل القيام بعمليات هجومية جديدة في منطقة دونيتسك أوبلاست.

السيطرة على كامل دونباس

يأتي ذلك بينما تواصل القوات الروسية في شرق أوكرانيا الضغط على القوات الأوكرانية التي تحاول الحفاظ على الخط بطول الحدود الشمالية لمنطقة دونيتسك، في وضع استعداد لهجوم جديد متوقع عليها.

وبعد الاستيلاء على مدينة ليسيتشانسك يوم الأحد، وتعزيز سيطرتها الكاملة على منطقة لوغانسك الأوكرانية، لم تخف موسكو عزمها الاستيلاء على أجزاء من منطقة دونيتسك المجاورة التي لم تفرض سيطرتها عليها بعد. ولا تزال كييف تسيطر على بعض المدن الكبيرة.

وتهدف القوات الروسية إلى السيطرة على كامل حوض دونباس، بغية فتح ممر بري بين الشرق والجنوب، في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا إلى أراضيها عام 2014.