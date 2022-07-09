بن والاس: لن أترشح لرئاسة وزراء بريطانيا.. والقرار لم يكن سهلاً

عقب تنحي بوريس جونسون من قيادة حزب المحافظين بعد سلسلة كبيرة من الاستقالات داخل حكومته، أعلن وزير الدفاع البريطاني عدم ترشحه لمنصب رئاسة الوزراء.

وقال بن والاس، السبت، "تركيزي ينصب على مهامي في وزارة الدفاع".

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كما أكد أن قرار عدم الترشح لرئاسة الوزراء لم يكن سهلاً.

وصار وزير الدفاع البالغ من العمر 52 عامًا يتمتع بشعبية أكثر من أي وقت مضى في أجواء العملية الروسية في أوكرانيا. على الرغم من أنه نفى اهتمامه بقيادة حزب المحافظين، إلا أنه يعد في صفوف الحزب شخصية صريحة وكفؤة.

وكشف استطلاع للرأي أجرته مؤسسة يوغوف بين أعضاء في حزب المحافظين ونُشرت نتائجه، الخميس، أن بن والاس وزير الدفاع منذ 2019، سيفوز على جميع منافسيه الآخرين في حال إجراء انتخابات لاختيار زعيم محافظ جديد.

كما قال الخميس "بعضنا عليه التزام بالحفاظ على الأمن في هذا البلد، أيا كان رئيس الوزراء. الحزب لديه آلية لتغيير القادة وأنا أنصح زملائي باستخدامها. بانتظار ذلك لن يسامحنا المواطنون على ترك الوزارات شاغرة".

أسابيع أو أشهر

هذا وتتنافس شخصيات بارزة حالياً على أن تصبح خليفة لجونسون، وهي عملية قد تستغرق أسابيع أو أشهراً. ومن المتوقع أن يدخل بعض أعضاء البرلمان الأقل شهرة حلبة المنافسة، بحسب "رويترز".

يذكر أن رئيس الوزراء المستقيل سيستمر في رئاسة الحكومة حتى الخريف، وهو وضع يقول معارضون وكثيرون في حزبه إنه لا يطاق.

كذلك، دعا حزب العمال المعارض جونسون إلى مغادرة موقعه على الفور، متعهداً بإجراء تصويت على الثقة في البرلمان إذا لم تتم الإطاحة به على الفور.

يشار إلى أن فضائح أسقطت جونسون، الذي فاز قبل أقل من 3 سنوات في الانتخابات بأغلبية كبيرة، وتضمنت انتهاكات لقواعد الإغلاق للحد من انتشار جائحة كوفيد-19 وتجديد مقر إقامته الرسمي بشكل فاخر وتعيين وزير متهم بالتحرش الجنسي.