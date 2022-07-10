تحرك نادر في الصين.. المئات يتظاهرون ضد الفساد وسط البلاد
دفع التباطؤ الاقتصادي في الصين أربعة مصارف في مقاطعة هينان إلى تجميد عمليات السحب النقدي منذ منتصف أبريل، ما أثار تظاهرات متفرقة بعد أن وجد آلاف من صغار المودعين أنفسهم بدون أموال
تظاهر مئات الصينيين، الأحد، احتجاجا على فساد مزعوم لمسؤولين محليين في مدينة تشنغتشو بوسط الصين، وفق ما أفاد مشاركون لوكالة "فرانس برس"، في تحرك نادر في هذه الدولة التي يخضع سكانها لرقابة مشددة.
ودفع التباطؤ الاقتصادي في الصين أربعة مصارف في مقاطعة هينان إلى تجميد عمليات السحب النقدي منذ منتصف أبريل، ما أثار تظاهرات متفرقة بعد أن وجد آلاف من صغار المودعين أنفسهم بدون أموال.
وشهد الأحد بعض أكبر الاحتجاجات حتى الآن، إذ تجمع المئات أمام فرع مصرف الشعب الصيني في تشنغتشو عاصمة هينان، وفقا لشهود رفضوا كشف هويتهم.
وأظهرت صور انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لافتات تندد بـ"فساد سلطات هينان وعنفها".
وقال أحد المشاركين لـ"فرانس برس" إن المتظاهرين "ضربوا وجرحوا وكانوا ينزفون من رؤوسهم. وتعرض معوقون أيضا لضرب مبرح"، مقدرا عدد المتظاهرين بـ"آلاف عدة".
ولم تعلق السلطات المحلية في هينان على الاحتجاجات بشكل فوري.
ويتهم بعض المتظاهرين المسؤولين بالتواطؤ مع المصارف المحلية لقمع الاحتجاجات واستغلال إجراءات كوفيد لمنع خروج تظاهرات جديدة، بعد أن تم تحويل تصاريح المرور الصحية الخاصة بكوفيد إلى اللون الأحمر لمنع المواطنين من دخول الأماكن العامة.
وأصبحت تصاريح المرور الصحية جزءا من الحياة في كل مكان في الصين بموجب استراتيجية بكين "صفر كوفيد". وهي مطلوبة لدخول غالبية المباني ومراكز التسوق والأماكن العامة وأيضا استخدام وسائل النقل العام.
وفي حين يقبل كثير من الصينيين على استخدام التكنولوجيا لأغراض الصحة العامة، إلا أن بعضهم يعربون عن خشيتهم من استخدامها أيضا للمراقبة.
وتعد التظاهرات أمرا نادرا نسبيا في الصين التي يشكل الاستقرار الاجتماعي فيها هاجسا للدولة، بحيث يتم قمع أي معارضة بسرعة.
لكن المواطنين اليائسين يخرجون أحيانا إلى الشوارع، على الرغم من أن ذلك يعرضهم لخطر الاعتقال والمحاكمة.
ويقول محللون إن بعض المصارف المحلية في جميع أنحاء الصين وجدت أن أوضاعها المالية غير المستقرة تفاقمت بسبب الفساد.
-
15 قتيلاً بقصف روسي على مبنى سكني أوكراني.. وتدمير مستودعين لمدفعية أميركيةمدير مكتب الرئيس الأوكراني قال إن الضربة "كانت هجوما إرهابيا آخر"، وإنه يتعين تصنيف روسيا "دولة راعية للإرهاب" بسبب ذلك العرب والعالم
-
تصعيد جديد.. إيران تعلن عن تخصيب اليورانيوم بنسبة 20%إيران أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة بهذا التطور قبل أسبوعين إيران
-
فرنسا: قطع الغاز الروسي السيناريو الأكثر ترجيحاًلومير: قد نضطر لمواجهة أوقات صعبة مما يعني أننا بحاجة إلى أن نكون مستعدين طاقة
-
تشيلسي يتفق مع مانشستر سيتي على صفقة ستيرلينغبات جناح مانشستر سيتي رحيم ستيرلينغ في طريقه ليكون أول الصفقات الكبيرة لتشيلسي في عهد مالكه الجديد الأميركي، تود بوهلي، إذ أفادت تقارير إعلامية الأحد ... رياضة عالمية