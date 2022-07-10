تحرك نادر في الصين.. المئات يتظاهرون ضد الفساد وسط البلاد

تظاهر مئات الصينيين، الأحد، احتجاجا على فساد مزعوم لمسؤولين محليين في مدينة تشنغتشو بوسط الصين، وفق ما أفاد مشاركون لوكالة "فرانس برس"، في تحرك نادر في هذه الدولة التي يخضع سكانها لرقابة مشددة.

ودفع التباطؤ الاقتصادي في الصين أربعة مصارف في مقاطعة هينان إلى تجميد عمليات السحب النقدي منذ منتصف أبريل، ما أثار تظاهرات متفرقة بعد أن وجد آلاف من صغار المودعين أنفسهم بدون أموال.

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وشهد الأحد بعض أكبر الاحتجاجات حتى الآن، إذ تجمع المئات أمام فرع مصرف الشعب الصيني في تشنغتشو عاصمة هينان، وفقا لشهود رفضوا كشف هويتهم.

وأظهرت صور انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لافتات تندد بـ"فساد سلطات هينان وعنفها".

وقال أحد المشاركين لـ"فرانس برس" إن المتظاهرين "ضربوا وجرحوا وكانوا ينزفون من رؤوسهم. وتعرض معوقون أيضا لضرب مبرح"، مقدرا عدد المتظاهرين بـ"آلاف عدة".

ولم تعلق السلطات المحلية في هينان على الاحتجاجات بشكل فوري.

ويتهم بعض المتظاهرين المسؤولين بالتواطؤ مع المصارف المحلية لقمع الاحتجاجات واستغلال إجراءات كوفيد لمنع خروج تظاهرات جديدة، بعد أن تم تحويل تصاريح المرور الصحية الخاصة بكوفيد إلى اللون الأحمر لمنع المواطنين من دخول الأماكن العامة.

وأصبحت تصاريح المرور الصحية جزءا من الحياة في كل مكان في الصين بموجب استراتيجية بكين "صفر كوفيد". وهي مطلوبة لدخول غالبية المباني ومراكز التسوق والأماكن العامة وأيضا استخدام وسائل النقل العام.

وفي حين يقبل كثير من الصينيين على استخدام التكنولوجيا لأغراض الصحة العامة، إلا أن بعضهم يعربون عن خشيتهم من استخدامها أيضا للمراقبة.

وتعد التظاهرات أمرا نادرا نسبيا في الصين التي يشكل الاستقرار الاجتماعي فيها هاجسا للدولة، بحيث يتم قمع أي معارضة بسرعة.

لكن المواطنين اليائسين يخرجون أحيانا إلى الشوارع، على الرغم من أن ذلك يعرضهم لخطر الاعتقال والمحاكمة.

ويقول محللون إن بعض المصارف المحلية في جميع أنحاء الصين وجدت أن أوضاعها المالية غير المستقرة تفاقمت بسبب الفساد.