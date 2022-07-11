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بيني غانتس يتحالف مع منشق عن الليكود في الانتخابات المق

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(R to L) Israel's Defence Minister and Kahol Lavan (Blue and White) party chief Benny Gantz and Justice Minister and Tikva Hadasha (New Hope) party chief Gideon Saar wave during a joint press conference in the city of Ramat Gan on July 10, 2022. Israel's Defence Minister Benny Gantz and Justice Minister Gideon Saar agreed to for their respective parties to run in a joint electoral alliance in the upcoming election. (Photo by JACK GUEZ / AFP) RELATED CONTENT PHOTOS israel - politics - vote israel - politics - vote israel - politics - vote israel - politics - vote israel - politics - vote israel - politics - vote israel - politics - vote israel - politics - vote israel - politics - vote israel - politics - vote israel - politics - vote israel - politics - vote israel - politics - vote israel - politics - vote israel - politics - vote israel - politics - vote israel - politics - vote israel - politics - cabinet
غدعون ساعر وبيني غانتس يعلنان تحالفهما

بيني غانتس يتحالف مع منشق عن الليكود في الانتخابات المق

بعد انشقاقه عن الليكود شكّل غدعون ساعر حزبه "الأمل الجديد" المعدود على تيار الصقور

العربية.نت

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أعلن زعيما حزبين في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي المنتهية ولايته، الأحد، أنهما سيخوضان الانتخابات كشريكين سياسيين في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

ويمثّل إعلان غدعون ساعر وبيني غانتس أول تحول في المشهد السياسي الإسرائيلي، منذ صوت الكنيست على حل نفسه في 30 يونيو الماضي، وإعادة البلاد إلى صناديق الاقتراع لانتخاب برلمان جديد.

وستجري إسرائيل جولة خامسة من الانتخابات في أقل من أربع سنوات في نوفمبر المقبل، بعد انهيار الائتلاف الحكومي الذي كان يقوده رئيس الوزراء نفتالي بينيت الشهر الماضي.

وكانت الجولات الانتخابية الأربع السابقة إلى حد كبير أشبه باستفتاءات على مدى ملاءمة بنيامين نتنياهو للعمل كرئيس للوزراء بينما يواجه اتهامات بالفساد.

رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو في البرلمان
رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو في البرلمان

يذكر أن غانتس، وهو رئيس هيئة الأركان السابق، يتزعم حزب "أزرق وأبيض" ويتولى منصب وزير الدفاع الإسرائيلي حالياً.

من جهته، كان ساعر عضواً سابقاً في حزب الليكود الذي كان مسيطراً على مقاليد الأمور في إسرائيل لفترة طويلة، قبل أن ينشق عن صف جماعته ويشكل حزبه "الأمل الجديد" المعدود على تيار الصقور. ويشغل ساعر حالياً منصب وزير العدل.

وكان الرجلان عضوين أساسيين في تحالف ضم ثمانية أحزاب متنوعة وحدت قواها العام الماضي للإطاحة بنتنياهو بعد 12 سنة في رئاسة الوزراء.

بيني غانتس غلى جانب شريكيه في الائتلاف الحكومي السابق يائير لابيد ونفتالي بينيت
بيني غانتس غلى جانب شريكيه في الائتلاف الحكومي السابق يائير لابيد ونفتالي بينيت
لابيد يتصل بالسيسي ويعد بالتحقيق بدفن جنود مصريين بإسرائيل مصر لابيد يتصل بالسيسي ويعد بالتحقيق بدفن جنود مصريين بإسرائيل

وقال غانتس إن الحزبين يتعاونان حالياً "من أجل تقديم خيار وسطي قوي للناخبين" للمساعدة في إنهاء الأزمة السياسية التي طال أمدها في البلاد. وتابع: "اليوم نرسي أساس الحكومة المقبلة".

من جهته، قال ساعر إن الهدف هو كسر الجمود السياسي وتشكيل "حكومة وحدة وطنية واسعة لا تعتمد على أحزاب صغيرة شكلية". وأضاف أن غانتس هو الأنسب للقيادة كرئيس للوزراء.

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