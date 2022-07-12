شاهد.. موظفو مطار كولومبو يمنعون شقيق رئيس سريلانكا من المغادرة

بعدما منعوا الرئيس السريلانكي غوتابايا راجاباكسا من السفر، قام موظفون في مطار كولومبو بمنع باسيل راجاباكسا شقيق الرئيس، من مغادرة البلاد بعد أن وصل إلى المطار، في خضم الاحتجاجات المستمرة ضد الحكومة.

وكان الشقيق الأصغر لرئيس البلاد (وهو وزير المالية السابق) وصل إلى مطار كولومبو الدولي صباح اليوم الثلاثاء، لكن الموظفين منعوه من الصعود إلى الطائرة بعد مشادة كلامية.

شاهد.. بعد مشادة كلامية | موظفو مطار كولومبو يمنعون شقيق رئيس #سريلانكا الهارب ووزير المالية السابق من مغادرة البلاد#العربية pic.twitter.com/N8pQ0mGF61 — العربية (@AlArabiya) July 12, 2022

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كما انضم مسؤولو الهجرة للاحتجاج، بالتوقف عن أداء مهامهم في صالة كبار الشخصيات.

وقال رئيس رابطة مسؤولي الهجرة، كيه إيه إيه إس كانوجالا: "قررنا أيضا الانسحاب من العمل في صالة كبار الشخصيات، حيث سيحاول المزيد من السياسيين وأسرهم مغادرة البلاد".

هذا واستقال باسل، الذي يحمل جواز سفر أميركيا، من منصبه وزيراً للمالية في أوائل أبريل، مع اشتداد الاحتجاجات في الشوارع على نقص الوقود والطعام والضروريات الأخرى، واستقالته من مقعده في البرلمان في يونيو.

وجاءت هذه التحركات في الوقت الذي منع موظفو المطار رئيس سريلانكا من السفر.

وذكرت مصادر رسمية أن الرئيس السريلانكي تقطعت به السبل في مطار كولومبو، اليوم الثلاثاء، بعد مواجهة مهينة مع مسؤولي الهجرة منعته من السفر إلى الخارج.

كما رفض مسؤولو الهجرة دخول غوتابايا راجاباكسا الذي ما زال يتمتع بحصانة رئاسية إلى صالة كبار الشخصيات لختم جواز سفره.

في غضون ذلك، واصل مئات المحتجين احتلال المقر الرسمي لرئيس البلاد ومكتبه، والمقر الرسمي لرئيس الوزراء، منذ يوم السبت الماضي، مطالبين باستقالة الرئيس ورئيس الوزراء رانيل ويكرمسينجه سريعا.

لليوم الثالث.. حشود من مواطني #سريلانكا يواصلون التدفق إلى قصر الرئاسة بعد الاستيلاء عليه ليستمتعوا بالصالات الرياضية والمسبح وأغراض الرئيس الهارب#العربية pic.twitter.com/FVOsRm1ANF — العربية (@AlArabiya) July 12, 2022

وكان الرئيس غوتابايا راجاباكسا أعلن أنه سوف يقدم استقالته غدا الأربعاء، وقرر البرلمان إجراء تصويت لانتخاب رئيس جديد في 20 يوليو.

وتشهد سريلانكا احتجاجات مستمرة ضد الرئيس وحكومته منذ ثلاثة أشهر بسبب الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة في البلاد والتي تسببت في نقص الوقود والأدوية والمواد الغذائية.

يذكر أن عائلة راجاباكسا هي صاحبة النفوذ الكبير في سريلانكا، الرئيس السيرلانكي هو غوتابايا راجاباكسا، ينتمي إلى عائلة واحدة من الإخوة التي تهيمن على حكم البلاد على مدى سنوات.