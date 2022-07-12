7 قتلى بقصف أوكراني على خيرسون.. والعشرات تحت الأنقاض

بعدما شنت القوات المسلحة الأوكرانية هجوما مضادا في منطقة خيرسون بجنوب البلاد ، قتل 7 أشخاص على الأقل، الاثنين، في بلدة نوفا كاخوفكا التي تسيطر عليها روسيا، وفق ما نقلته وكالة "تاس" الروسية الرسمية للأنباء.

وقال فلاديمير ليونتييف، رئيس الإدارة العسكرية المدنية، التي عينتها روسيا في كاخوفكا بمنطقة خيرسون قوله: "تأكد بالفعل مقتل 7 وإصابة حوالي 60".

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كما أضاف: "ما زال هناك الكثير من الناس تحت الأنقاض. يتم نقل الجرحى إلى المستشفى، لكن العديد من الناس محاصرون في شققهم ومنازلهم".

كذلك، أدى الهجوم إلى انفجار مستودعات للأسمدة في المنطقة.

وقال مسؤولون أوكرانيون إن قواتهم دمرت مستودع ذخيرة في نوفا كاخوفكا.

من جانبه، أوضح سيرهي براتشوك، المتحدث باسم إدارة أوديسا على تليغرام، أن نوفا كاخوفكا فقدت الآن مستودع الذخيرة الخاص بها.

يذكر أن أوكرانيا فقدت السيطرة على معظم منطقة خيرسون الواقعة على البحر الأسود، بما في ذلك عاصمتها التي تحمل اسمها، في الأسابيع الأولى بعد العملية العسكرية الروسية التي انطلقت في 24 فبراير الماضي.

يشار إلى أن روسيا تسعى إلى السيطرة على كامل حوض دونباس (يضم لوغانسك ودونيتسك)، بعدما سيطر عليه الانفصاليون الموالون لها جزئيا عام 2014، بهدف فتح ممر بري يصل الشرق بشبه جزيرة القرم التي ضمتها إلى أراضيها بنفس العام.