7 قتلى بقصف أوكراني على خيرسون.. والعشرات تحت الأنقاض
بعدما شنت القوات المسلحة الأوكرانية هجوما مضادا في منطقة خيرسون بجنوب البلاد ، قتل 7 أشخاص على الأقل، الاثنين، في بلدة نوفا كاخوفكا التي تسيطر عليها روسيا، وفق ما نقلته وكالة "تاس" الروسية الرسمية للأنباء.
وقال فلاديمير ليونتييف، رئيس الإدارة العسكرية المدنية، التي عينتها روسيا في كاخوفكا بمنطقة خيرسون قوله: "تأكد بالفعل مقتل 7 وإصابة حوالي 60".
كما أضاف: "ما زال هناك الكثير من الناس تحت الأنقاض. يتم نقل الجرحى إلى المستشفى، لكن العديد من الناس محاصرون في شققهم ومنازلهم".
كذلك، أدى الهجوم إلى انفجار مستودعات للأسمدة في المنطقة.
وقال مسؤولون أوكرانيون إن قواتهم دمرت مستودع ذخيرة في نوفا كاخوفكا.
من جانبه، أوضح سيرهي براتشوك، المتحدث باسم إدارة أوديسا على تليغرام، أن نوفا كاخوفكا فقدت الآن مستودع الذخيرة الخاص بها.
يذكر أن أوكرانيا فقدت السيطرة على معظم منطقة خيرسون الواقعة على البحر الأسود، بما في ذلك عاصمتها التي تحمل اسمها، في الأسابيع الأولى بعد العملية العسكرية الروسية التي انطلقت في 24 فبراير الماضي.
يشار إلى أن روسيا تسعى إلى السيطرة على كامل حوض دونباس (يضم لوغانسك ودونيتسك)، بعدما سيطر عليه الانفصاليون الموالون لها جزئيا عام 2014، بهدف فتح ممر بري يصل الشرق بشبه جزيرة القرم التي ضمتها إلى أراضيها بنفس العام.
-
"جاسوس" بقبضة أوكرانيا.. نظم حملة تبرعات لجيش دونيتسكوسط استمرار العملية العسكرية الروسية منذ 24 فبراير الفائت، أعلنت المخابرات الأوكرانية اعتقال مَن قالت إنه جاسوس يعمل لصالح القوات الروسية والانفصاليين ... العرب والعالم
-
سر عن الألوان والشخصية.. اختر ما تحبّه واكتشفوسط انتشار الاختبارات التي تعتمد على الخدع البصرية، تبرز بين الحين والآخر دراسة تدل على شخصيتك مما تراه أمامك.وتجتاح صور واختبارات مواقع التواصل ... اختيارات المحرر
-
واشنطن: النفط قد يرتفع 40% إذا لم يُفرض سقف لسعر الخام الروسياعتبرت أن تحديد السقف وسيلة للحفاظ على تدفق النفط وتجنب المزيد من ارتفاع الأسعار طاقة