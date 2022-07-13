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أوكرانيا: متمسكون بتحرير كل الأراضي التي احتلتها روسيا

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دميترو كوليبا (أرشيفية من فرانس برس)
ديمترو كوليبا (أرشيفية من فرانس برس)
روسيا و أوكرانيا

أوكرانيا: متمسكون بتحرير كل الأراضي التي احتلتها روسيا

دبي - العربية.نت

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أكد وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا أن الجيش الأوكراني يخطط ويستعد لتحرير كامل المدن والبلدات التي تحتلها روسيا بالقرب من ساحل البحر الأسود.

وعن احتمال عقد مفاوضات لإنهاء الحرب، استبعد وزير الخارجية انطلاق محادثات سلام في وقت قريب، وفق وكالة "أسوشييتد برس".

صادرات الحبوب على طاولة محادثات روسية أوكرانية تركية العرب والعالم روسيا و أوكرانيا صادرات الحبوب على طاولة محادثات روسية أوكرانية تركية

كما قال إن "روسيا لا تزال في حالة حرب، ولا تسعى لإجراء مفاوضات. إنهم يبحثون عن طريقة لحملنا على تنفيذ إرادتهم، وهذا لن يحدث".

جوازات روسية

وأشار إلى أن موسكو تحاول ضم مدن خيرسون وماريوبول ومدن أخرى تم الاستيلاء عليها عبر فرض المناهج الدراسية الروسية، وفرض التعامل بالعملة الروسية، وتقديم جوازات سفر روسية للأوكرانيين.

فيما أضاف "أنا واثق تماما من أنه بمجرد تحرير هذه الأراضي، سيحرق الغالبية العظمى من الأوكرانيين جوازات سفرهم الروسية بهدوء في المواقد".

ميناء أوديسا الأوكراني (رويترز)
ميناء أوديسا الأوكراني (رويترز)

وعن صادرات بلاده من الحبوب، قال إن صادرات الحبوب من مواني بلاده لن تستأنف دون ضمانات أمنية لأصحاب السفن وأصحاب البضائع وأوكرانيا كدولة مستقلة.

تصدير الحبوب

وفي حديثه إلى الأسوشييتد برس قبيل انطلاق المحادثات، قال وزير الخارجية الأوكراني إن أي اتفاق بحاجة إلى ضمانات من روسيا "باحترام هذه الممرات، وعدم التسلل ومهاجمة المواني أو مهاجمة المواني من الجو باستخدام صواريخ".

يذكر أن القوات الأوكرانية صعدت بالفعل من نشاطها لاستعادة الأراضي في الجنوب، حيث تركز روسيا على شرق أوكرانيا.

في حين تجتمع وفود عسكرية روسية وأوكرانية وتركية مع مسؤولين بالأمم المتحدة في إسطنبول، الأربعاء، لإجراء محادثات بخصوص اتفاق محتمل لاستئناف الصادرات الآمنة للحبوب الأوكرانية من ميناء أوديسا الرئيسي على البحر الأسود.

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