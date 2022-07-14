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قائمة المرشحين لخلافة جونسون تتقلص لـ5.. وموردنت الأوفر حظاً

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British Conservative MP Penny Mordaunt gestures as she speaks at an event to launch her campaign to be the next Conservative leader and Prime Minister, in London, Britain July 13, 2022. REUTERS/Henry Nicholls
بيني موردنت خلال تجمّع انتخابي لدعم حملتها

قائمة المرشحين لخلافة جونسون تتقلص لـ5.. وموردنت الأوفر حظاً

حل ريشي سوناك أولاً في التصويت الأولي الذي أجراه حزب المحافظين الخميس مع 101 صوت تليه بيني موردنت مع 83 صوتاً

لندن – فرانس برس

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قال مسؤول في حزب المحافظين إن وزير المالية البريطاني المستقيل ريشي سوناك تصدر الخميس الجولة الثانية من التصويت الداخلي لحزب المحافظين لاختيار المرشحين لخلافة رئيس الوزراء بوريس جونسون، متقدماً على وزيرة الدفاع السابقة بيني موردنت، مع تقليص عدد المتنافسين إلى خمسة.

وحصل ريشي سوناك على 101 صوت من أصوات نواب حزب المحافظين بينما حصلت بيني موردنت على 83 صوتاً. وحلت وزيرة الخارجية ليز تراس ثالثة مع 64 صوتاً.

ريشي سوناك (أرشيفية)
ريشي سوناك (أرشيفية)

واستُبعدت المدعية العامة سويلا برافرمان المكلّفة تقديم الاستشارة القانونية للحكومة عن السباق إثر حصولها على 27 صوتاً فقط، فيما بقيت وزيرة المساواة السابقة كيمي بادينوك والنائب توم توغندهات وهو رئيس لجنة الشؤون الخارجية، في السباق بحصولهما على 49 و32 صوتاً على التوالي.

ومن المقرر إجراء جولات تصويت أخرى الأسبوع المقبل إذ يحاول حزب المحافظين الحاكم تصفية قائمة المرشحين والإبقاء على اثنين منهم فقط قبل بدء العطلة البرلمانية في 21 يوليو.

ليز تراس
  • ليز تراس
  • توم توغندهات
  • كيمي بادينوك
3 صور
ليز تراس
ليز تراس
توم توغندهات
توم توغندهات
كيمي بادينوك
كيمي بادينوك
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وسيتم اختيار رئيس للحزب من بينهما في تصويت مخصص للمنتسبين إلى الحزب فقط، على أن يتمّ الإعلان عن النتيجة في الخامس من سبتمبر.

يذكر أن 160 ألف شخص شاركوا في تصويت مماثل عام 2019 لاختيار خليفة لتيريزا ماي.

وبعد أسبوع على إعلان بوريس جونسون استقالته إثر استقالات متتالية لأعضاء في الحكومة التي أضعفتها الفضائح، يُتوقع أن تهزم موردنت جميع منافسيها في الجولة النهائية، وفق استطلاع للرأي أجراه "مركز يوغوف".

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