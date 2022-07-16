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فرنسا: حرب أوكرانيا يجب ألا تجعلنا نغفل عن الأمن في إفريقيا

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A French soldier from Operation Barkhane stands on the road as he escorts the last convoys leaving Gossi, Mali April 17, 2022. Picture taken April 17, 2022. REUTERS/Paul Lorgerie
جندي فرنسي في مالي (أرشيفية)
إرهاب

فرنسا: حرب أوكرانيا يجب ألا تجعلنا نغفل عن الأمن في إفريقيا

وزير الدفاع الفرنسي: الحرب ضد الإرهاب التي نفذتها القوات الفرنسية مع القوات في مالي وفي المنطقة بأسرها وفرت استجابات مهمة.. لكننا ندخل الآن في أجندة جديدة

أبيدجان – فرانس برس

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بعد زيارة للنيجر، أعلن وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو السبت في أبيدجان أن النزاع في أوكرانيا "يشغل الغرب بأكمله" ولكن "يجب ألا يجعلنا نغفل عن الأمن في إفريقيا".

وأوضح قبل اجتماعه مع رئيس ساحل العاج الحسن وتارا قائلاً: "لدينا شكل من أشكال قصر النظر في أوروبا وفرنسا، وفي حين أن الحرب في أوكرانيا تحشد كل الطاقات، وهو أمر جد طبيعي فهو نزاع يخص الغرب بأسره، يجب ألا ننسى مستجدات الأمن في إفريقيا".

واتارا يستقبل سيباستيان السبت في أبيدجان
واتارا يستقبل سيباستيان السبت في أبيدجان

وبحث وزير الدفاع الفرنسي الجديد مع نظيره العاجي تيني براهيما واتارا "الوضع الأمني في إفريقيا، ولا سيما في منطقة الساحل والصحراء".

وأشار إلى "أن الحرب ضد الإرهاب التي نفذتها القوات الفرنسية مع القوات في مالي وفي المنطقة بأسرها، هي بالطبع أساسية ووفرت استجابات مهمة.. لكننا ندخل الآن في أجندة جديدة.. سنشارك في بنائها مع الأصدقاء والحلفاء الرئيسيين" في غرب إفريقيا.

جنود فرنسيون ضمن قوة برخان في مالي في ابريل الماضي
جنود فرنسيون ضمن قوة برخان في مالي في ابريل الماضي
مصر تعلق أنشطة قواتها ببعثة الأمم المتحدة في مالي مؤقتاً مصر مصر تعلق أنشطة قواتها ببعثة الأمم المتحدة في مالي مؤقتاً

وأوضح أن فرنسا وشركاءها سيعملون على "النظر في الاستخبارات وقابلية التفعيل المتبادل لقواتنا المسلحة ودور القوات الفرنسية عندما تكون متمركزة مسبقاً في بلد، كما في ساحل العاج التي تشكل إلى حد ما نموذجاً أساسياً لما نريد تطويره مستقبلاً"، متعهداً الإعلان عن ذلك في الخريف أو في نهاية العام.

وبينما تستعد القوات الفرنسية المشاركة في عملية برخان ضد الإرهابيين لمغادرة مالي، بعدما طالب المجلس العسكري برحيلها، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء عزمه على إعادة التفكير في العرض الاستراتيجي الذي اقترحه على الدول الأفريقية لصالح دعم عسكري للجيوش المحلية يتسم بالتكتم.

يذكر أن باريس تنشر 950 جندياً من القوات الفرنسية في ساحل العاج.

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