فرنسا: حرب أوكرانيا يجب ألا تجعلنا نغفل عن الأمن في إفريقيا
وزير الدفاع الفرنسي: الحرب ضد الإرهاب التي نفذتها القوات الفرنسية مع القوات في مالي وفي المنطقة بأسرها وفرت استجابات مهمة.. لكننا ندخل الآن في أجندة جديدة
بعد زيارة للنيجر، أعلن وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو السبت في أبيدجان أن النزاع في أوكرانيا "يشغل الغرب بأكمله" ولكن "يجب ألا يجعلنا نغفل عن الأمن في إفريقيا".
وأوضح قبل اجتماعه مع رئيس ساحل العاج الحسن وتارا قائلاً: "لدينا شكل من أشكال قصر النظر في أوروبا وفرنسا، وفي حين أن الحرب في أوكرانيا تحشد كل الطاقات، وهو أمر جد طبيعي فهو نزاع يخص الغرب بأسره، يجب ألا ننسى مستجدات الأمن في إفريقيا".
وبحث وزير الدفاع الفرنسي الجديد مع نظيره العاجي تيني براهيما واتارا "الوضع الأمني في إفريقيا، ولا سيما في منطقة الساحل والصحراء".
وأشار إلى "أن الحرب ضد الإرهاب التي نفذتها القوات الفرنسية مع القوات في مالي وفي المنطقة بأسرها، هي بالطبع أساسية ووفرت استجابات مهمة.. لكننا ندخل الآن في أجندة جديدة.. سنشارك في بنائها مع الأصدقاء والحلفاء الرئيسيين" في غرب إفريقيا.
وأوضح أن فرنسا وشركاءها سيعملون على "النظر في الاستخبارات وقابلية التفعيل المتبادل لقواتنا المسلحة ودور القوات الفرنسية عندما تكون متمركزة مسبقاً في بلد، كما في ساحل العاج التي تشكل إلى حد ما نموذجاً أساسياً لما نريد تطويره مستقبلاً"، متعهداً الإعلان عن ذلك في الخريف أو في نهاية العام.
وبينما تستعد القوات الفرنسية المشاركة في عملية برخان ضد الإرهابيين لمغادرة مالي، بعدما طالب المجلس العسكري برحيلها، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء عزمه على إعادة التفكير في العرض الاستراتيجي الذي اقترحه على الدول الأفريقية لصالح دعم عسكري للجيوش المحلية يتسم بالتكتم.
يذكر أن باريس تنشر 950 جندياً من القوات الفرنسية في ساحل العاج.
-
188 خرقاً حوثياً للهدنة في 48 ساعة تؤدي لمقتل وجرح 17 جندياًالميليشيا تستحدث مواقع وتحفر خنادق وتبني تحصينات مستغلة التزام قوات الجيش الوطني بوقف إطلاق النار اليمن
-
رئيس سريلانكا المستقيل يبرر نفسه.. "فعلت ما بوسعي لتجنب الأزمة"في خطاب الاستقالة التي تمت تلاوته أمام البرلمان قال جوتابايا راجاباكسا إن الأزمة المالية تنبع من أعوام من سوء الإدارة الاقتصادية التي تعود إلى ما قبل رئاسته العرب والعالم
-
روسيا تأمر بتكثيف العمليات العسكرية عبر أراضي أوكرانياصواريخ روسية أصابت بلدة في خاركيف السبت مما أدى لمقتل 3 أشخاص، بينما سقط أكثر من 50 صاروخاً روسياً من طراز "غراد" على نيكوبول العرب والعالم