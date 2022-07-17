موسكو: رفض الغرب الاعتراف بأن القرم روسية يشكل تهديداً

عادت موسكو مجدداً إلى التحذير من أي تصريحات أوكرانية أو غربية بشأن شبه جزيرة القرم، وذلك على وقع تصاعد التوتر بينها وبين الغرب، جراء العملية العسكرية التي أطلقتها على الأراضي الأوكرانية قبل نحو 5 أشهر.

فقد أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي والرئيس السابق ديمتري ميدفيديف، اليوم الأحد، أن رفض أوكرانيا وقوى حلف شمال الأطلسي الاعتراف بسلطة موسكو على شبه جزيرة القرم يمثل "تهديدا مباشرا" لروسيا.

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وأوضح في هذا السياق، أن هذا الرفض يشكل "تهديدا مباشرا وصريحا، خصوصا بالنظر إلى ما حدث لشبه جزيرة القرم التي عادت إلى روسيا".

"القرم روسية"

كما قال لمجموعة من المحاربين القدامى في الحرب العالمية الثانية "إذا كانت أي دولة أخرى، سواء كانت أوكرانيا أو دول حلف شمال الأطلسي، تعتقد أن شبه جزيرة القرم ليست روسية، فهذا يمثل تهديدا منهجيا لنا"، بحسب ما نقلت وكالة "إنترفاكس" للأنباء.

يأتي تصريح ميدفيديف بعد يوم من تصريح مسؤول أوكراني بأن شبه جزيرة القرم، التي لا يزال معظم العالم يعترف بأنها جزء من أوكرانيا، يمكن أن تكون هدفا لصواريخ "هيمارس" أميركية الصنع التي نشرتها كييف في الآونة الأخيرة خلال قتالها للقوات الروسية.

السيطرة على دونباس

يذكر أن روسيا ضمت شبه جزيرة القرم المطلة على البحر الأسود من أوكرانيا في عام 2014 بعد الإطاحة برئيس مؤيد لموسكو في كييف وسط احتجاجات حاشدة في الشوارع، ثم دعمت موسكو بعد ذلك انفصاليين مسلحين مؤيدين لها في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا.

وتهدف روسيا الآن إلى السيطرة على كامل حوض دونباس (يضم لوغانسك ودونيتسك)، بعدما سيطر عليه الانفصاليون الموالون لموسكو جزئيا العام 2014، بهدف فتح ممر بري يصل الشرق بشبه جزيرة القرم التي ضمتها إلى أراضيها بنفس العام.