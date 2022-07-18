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الصين: واشنطن تتحمل مسؤولية التوتر الناجم عن تسليح تايوان

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وزير الدفاع الصيني (أ ب)
وزير الدفاع الصيني (أ ب)

الصين: واشنطن تتحمل مسؤولية التوتر الناجم عن تسليح تايوان

دبي - العربية.نت

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يتصاعد التوتر بين الصين والولايات المتحدة بشأن تايوان، حيث طالبت وزارة الدفاع الصينية بإلغاء فوري لصفقة أسلحة أميركية بـ 108 ملايين دولار لتايوان، محملة الولايات المتحدة مسؤولية التوتر الناجم عن تسليحها.

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وأضافت الوزارة في بيان، اليوم الاثنين، أنها ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية السيادة الوطنية، لافتة إلى أن أي تقويض للسلام في تايوان سيكون مسؤولية واشنطن.

توتر متصاعد

يذكر أن العلاقات بين الصين والولايات المتحدة شهدت توترا متصاعداً في الآونة الأخيرة مع عدم توافق أكبر اقتصادين في العالم حول عدة ملفات، بدءا من سيادة تايوان، مروراً بملف حقوق الإنسان، وصولاً إلى نشاط بكين العسكري في بحر الصين الجنوبي.

كما فاقم موقف بكين من النزاع الروسي الأوكراني، واصطفافها بشكل شبه واضح إلى جانب موسكو، من تردي العلاقات.

(iStock- تايوان (تعبيرية
(iStock- تايوان (تعبيرية

فمنذ اندلاع الأزمة الأوكرانية تضغط واشنطن على الصين لاتخاذ موقف أكثر صرامة من روسيا، ملوحة بفرض عقوبات عليها في حال ساعدتها بالالتفاف على العقوبات.

حالة تأهب

فيما أحيا الصراع الأوكراني الروسي المخاوف في تايوان التي تعتبرها الصين مقاطعة متمردة يجب إعادة توحيدها مع البر الرئيسي، وبالقوة إذا لزم الأمر.

تايوان ، الصين (آيستوك)
تايوان ، الصين (آيستوك)

ومع بداية الحرب في أوكرانيا، دعت رئيسة تايوان، تساي إنغ ون، حكومتها إلى البقاء في "حالة تأهب قصوى" ضد ما وصفتها بـ "الحرب المعرفية" وجهود التضليل من قبل القوى الأجنبية، التي تهدف إلى "استخدام التوترات في أوكرانيا لإذكاء الذعر وعدم الاستقرار في تايوان".

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