عقب إقالة زيلينسكي مسؤولين كبيرين.. زاخاروفا تسخر

بعد ساعات من القرار، سخرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الاثنين، من إقالة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي رئيس جهاز الأمن، والمدعية العامة.

"اجتثاث النازية"

وكتبت زاخاروفا على "تليغرام": "أقال زيلينسكي رئيس جهاز الأمن والمدعية العامة.. اجتثاث النازية مستمر على قدم وساق في أوكرانيا".

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وكان الرئيس الأوكراني قد أعلن مساء الأحد إقالة المدعية العامة ورئيس أجهزة الأمن في البلاد، بسبب كثير من الشكوك بوجود حالات خيانة عدة ارتكبها مسؤولون محليون لصالح الروس.

فقد قال في خطابه اليومي الموجه إلى الأمة "اليوم اتخذت قرارا بإعفاء المدعية العامة (إيرينا فينيديكتوفا) ورئيس أجهزة الأمن (إيفان باكانوف)".

650 حالة خيانة

كما كشف عن أن السلطات الأوكرانية تحقق حاليا في أكثر من 650 حالة خيانة مشتبه بها، ارتكبها مسؤولون محليون، بينها 60 حالة في المناطق التي سيطرت عليها القوات الروسية وتلك الموالية لموسكو.

وأضاف زيلينسكي أن "العدد الكبير من الجرائم ضد أسس الأمن القومي، والروابط التي أقيمت بين مسؤولين أوكرانيين مكلفين بتطبيق القوانين وبين الأجهزة الروسية الخاصة" هو أمر "يثير أسئلة خطرة جدا"، مشددا على أنه "سيتم الرد على كل سؤال من هذه الأسئلة".

فظائع بوتشا

يشار إلى أن فينيديكتوفا خصوصا قادت التحقيق حول فظائع مزعومة ارتُكِبت في بداية الحرب في مدينة بوتشا، إحدى ضواحي شمال غربي كييف، والتي استحالت في نظر الغرب رمزا لـ"جرائم الحرب" الروسية في أوكرانيا.