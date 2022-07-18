"لم تكبري بعد يا ليز".. زاخاروفا ترد على وزيرة خارجية بريطانيا
ردت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، التي صرحت برغبتها في وقف وزير خارجية موسكو سيرغي لافروف عند حده، والحديث مباشرة مع فلاديمير بوتين.
جاء رد زاخاروفا في قناتها الخاصة على تطبيق "تليغرام" اليوم الاثنين، حيث قالت مخاطبة تراس "لم تكبري بعد يا ليز لتستطيعي وقف لافروف عند حده وتكوني (متحدثة)"، في إشارة إلى زيارة وزيرة الخارجية البريطانية إلى موسكو ومقابلتها مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.
وكانت وزيرة الخارجية البريطانية، والمرشحة لرئاسة الوزراء، ليز تراس، قد أعلنت في وقت سابق عن استعدادها للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في قمة مجموعة العشرين إذا ما تم انتخابها رئيسة للوزراء.
وقالت: "أنا على استعداد لوقف سيرغي لافروف عند حده، وعلى استعداد للتحدث مباشرة إلى بوتين ودعوته إلى محادثة بمشاركة دول كبيرة مثل الهند وإندونيسيا".
-
الصدر يرد على تسريبات المالكي: أتعجب من محاولة قتليما زالت تداعيات التسجيل الصوتي المسرب عن حديث لرئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي متواصلة، والذي انتقد واتهم خلاله معظم الشخصيات السياسية، لا سيما زعيم ... العراق
-
بوتين: لا يستطيع الغرب عزل روسيا وإعادتها إلى الوراءوسط تصاعد التوتر بين بلاده والدول الغربية على خلفية العملية العسكرية التي أطلقها على الأراضي الأوكرانية، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه من ... العرب والعالم
-
المعركة تشتعل داخل الإخوان.. اتهامات بالعمالة والفسادبعد احتدام الأزمة داخل صفوف جماعة الإخوان وإعلان جبهة اسطنبول بقيادة محمود حسين، فصل إبراهيم منير من جبهة لندن وقادة بالتنظيم الدولي من الجماعة، ... مصر