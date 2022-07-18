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"لم تكبري بعد يا ليز".. زاخاروفا ترد على وزيرة خارجية بريطانيا

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ليز تراس وماريا زاخاروفا - خاص العربية.نت

"لم تكبري بعد يا ليز".. زاخاروفا ترد على وزيرة خارجية بريطانيا

دبي - العربية.نت

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ردت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، التي صرحت برغبتها في وقف وزير خارجية موسكو سيرغي لافروف عند حده، والحديث مباشرة مع فلاديمير بوتين.

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جاء رد زاخاروفا في قناتها الخاصة على تطبيق "تليغرام" اليوم الاثنين، حيث قالت مخاطبة تراس "لم تكبري بعد يا ليز لتستطيعي وقف لافروف عند حده وتكوني (متحدثة)"، في إشارة إلى زيارة وزيرة الخارجية البريطانية إلى موسكو ومقابلتها مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

سيرغي لافروف وليز تراس - أرشيفية
سيرغي لافروف وليز تراس - أرشيفية

وكانت وزيرة الخارجية البريطانية، والمرشحة لرئاسة الوزراء، ليز تراس، قد أعلنت في وقت سابق عن استعدادها للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في قمة مجموعة العشرين إذا ما تم انتخابها رئيسة للوزراء.

وقالت: "أنا على استعداد لوقف سيرغي لافروف عند حده، وعلى استعداد للتحدث مباشرة إلى بوتين ودعوته إلى محادثة بمشاركة دول كبيرة مثل الهند وإندونيسيا".

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