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الأمم المتحدة: موجات الحر بأوروبا ستزداد تواتراً حتى 2060

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A thermometer at the headquarters of the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) shows a temperature of 40 degrees Celsius, in Bonn, Germany, July 19, 2022. REUTERS/Wolfgang Rattay
الحرارة وصلت إلى 40 درجة مؤية في بون بألمانيا الثلاثاء كما ظهر على ميزان مثبّت على مبنى تابع لمبادرة الأمم المتحدة المتصلة بتغير المناخ
التغير المناخي

الأمم المتحدة: موجات الحر بأوروبا ستزداد تواتراً حتى 2060

المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تتوقع زيادة في عدد الوفيات بين المسنين والمرضى بسبب موجات الحر

جنيف – فرانس برس

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دعت الأمم المتحدة الثلاثاء قادة العالم إلى أن "يعوا" المشكلة خلف موجات الحر مثل تلك التي تجتاح أوروبا حالياً، والتي قد تصبح أكثر تواتراً بسبب تغير المناخ حتى العام 2060 على الأقل.

وقال الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية بيتيري تالاس في مؤتمر صحافي في جنيف إن "موجات الحرّ هذه تصبح أكثر تواتراً بسبب تغير المناخ" وستزداد في العقود المقبلة.

أطفال يلهون في بحيرة في بريطانيا بحثاً عن الانتعاش بظل موجة الحر
أطفال يلهون في بحيرة في بريطانيا بحثاً عن الانتعاش بظل موجة الحر

وأضاف تالاس عن موجة الحرّ الحالية: "آمل في أن يؤدي هذا النوع من الظروف المناخية إلى زيادة الوعي لدى الكثير من الحكومات".

وتسجل أوروبا الغربية درجات حرارة قياسية منذ بضعة أيام. وللمرة الأولى، تجاوزت الحرارة 40 درجة مئوية في المملكة المتحدة بعد ظهر الثلاثاء.

وفي اليوم السابق، سجلت حوالي 60 بلدة فرنسية تقع معظمها في غرب البلاد درجات حرارة قياسية، في منطقة شهدت حرائق هائلة.

من جانبه، قال روبرت ستيفانسكي، رئيس الخدمات المناخية التطبيقية في المنظمة: "ما يقلقنا هو أن الفاصل الزمني بين هذه الأرقام القياسية يتقلّص"، مشيراً إلى أن البرتغال اقتربت هذا الأسبوع من الرقم القياسي الأوروبي البالغ 48.8 درجة مئوية والذي سجّل العام الماضي في صقلية (إيطاليا).

أشخاص يلهون في بركة في برلين بحثاً عن الانتعاش بظل موجة الحر
أشخاص يلهون في بركة في برلين بحثاً عن الانتعاش بظل موجة الحر
بريطانيا تستنفر بعد وصول الحرائق إلى منازل سكنية في مقاطعة كنت الأخيرة بريطانيا تستنفر بعد وصول الحرائق إلى منازل سكنية في مقاطعة كنت

وأضاف تالاس أنه نظراً إلى التركيزات الحالية لغازات الدفيئة في الغلاف الجوي، من المتوقع أن تستمر الزيادة في وتيرة موجات الحرّ "حتى العام 2060 على الأقل، بغض النظر عن نجاح التدابير المناخية".

كما حذّر من آثارها على الصحة مذكراً بالخسائر الفادحة التي تسببت بها موجة الحر عام 2003 التي راح ضحيتها أكثر من 70 ألف شخص.

وقال: "نتوقع زيادة في عدد الوفيات بين المسنين والمرضى" فيما أودت موجة الحر الراهنة بحياة العديد من الأشخاص في إسبانيا خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي.

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