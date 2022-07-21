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الكرملين: تصنيف واشنطن لنا كدولة إرهابية خطوة سلبية للغاية

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ديمتري بيسكوف (أ ب)
ديمتري بيسكوف (أ ب)

الكرملين: تصنيف واشنطن لنا كدولة إرهابية خطوة سلبية للغاية

دبي - العربية.نت

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بعد تصريحات أميركية بشأن إمكانية تصنيف روسيا "كدولة راعية للإرهاب" بسبب الأحداث في أوكرانيا، اعتبرت روسيا تلك التصريحات أمرا سلبيا للغاية.

فقد أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف في تصريح صحافي اليوم الخميس، تعليقا على تلك التصريحات، أن بلاده تقيم نتائج مثل هذه الخطوة "بشكل سلبي للغاية".

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كما أضاف "رغم أنه من ناحية أخرى نجد من الصعب للغاية القيام بشيء قد يؤدي إلى مزيد من الإضرار بالعلاقات بين روسيا وأميركا. إنها بالفعل في وضع لا تحسد عليه".

"دولة راعية للإرهاب"

وكانت مصادر نقلت عن رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، قولها، إنها أبلغت وزير خارجية بلادها أنتوني بلينكن، خلال محادثة هاتفية، بأنه إذا لم تعترف وزارة الخارجية بروسيا كدولة راعية للإرهاب بسبب الأحداث في أوكرانيا، فإن ذلك سيقوم به الكونغرس الأميركي، وفق ما ذكرت صحيفة "بوليتيكو"، أمس الأربعاء.

فيما رفض المتحدثون باسم بلينكن وبيلوسي التعليق على هذه المعلومات.

"إجراء ذو طبيعة حمقاء"

يذكر أن الكونغرس منح وزير الخارجية الحق في إدراج دول معينة في قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب.

كذلك يمكن للمشرعين اتخاذ مبادرة من شأنها أن تسمح لهم بالقيام بذلك، دون تدخل وزارة الخارجية.

ماريا زاخاروفا (أرشيفية من فرانس برس)
ماريا زاخاروفا (أرشيفية من فرانس برس)

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قد وصفت في وقت سابق، المبادرة الأميركية للاعتراف بروسيا كدولة راعية للإرهاب بأنها "إجراء ذو طبيعة حمقاء"، مؤكدة أنه لن يمر دون جواب.

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