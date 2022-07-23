كييف: روسيا تدمر كل السبل لنقل الحبوب عبر البحر الأسود

بعد الضربة الروسية التي طالت ميناء أوديسا في أوكرانيا اليوم، أكد نائب وزير الاقتصاد الأوكراني، السبت أن "روسيا تدمر كل السبل لنقل الحبوب عبر البحر الأسود"، مبيناً أن موانئ بلاده تتعرض لهجوم روسي متواصل.

وقال تاراس كاشكا في مقابلة مع "العربية" إن "روسيا تنتهك اتفاقية تصدير الحبوب الموقعة في تركيا"، محملاً موسكو مسؤولية استهداف ميناء أوديسا.

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كما أضاف "نعمل على إيجاد أي سبل بحرية أخرى لتأمين صادرات القمح وهذا دليل لحسن النوايا من طرف كييف لتنفيذ بنود اتفاقية الحبوب".

يأتي ذلك بعد أن كانت أوكرانيا قد أعلنت في وقت سابق السبت أن صواريخ روسية أصابت أوديسا، الميناء الرئيسي على البحر الأسود، غداة توقيع موسكو وكييف اتفاقاً مهماً لاستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية التي توقفت بسبب الحرب، مما يهدد بانهياره.

وقال ممثل منطقة أوديسا سيرغي براتشوك في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي، إن روسيا "هاجمت ميناء أوديسا البحري بصواريخ كروز من طراز كاليبر".

كما أضاف أن "الدفاعات الجوية أسقطت صاروخين فيما أصاب صاروخان البنية التحتية للميناء".

يذكر أن أوكرانيا وروسيا وقعتا، الجمعة، في إسطنبول اتفاقاً تاريخياً مع تركيا والأمم المتحدة بشأن تصدير الحبوب الأوكرانية العالقة في مواني البحر الأسود، في مواجهة مخاطر المجاعة التي تهدد عدداً كبيراً من دول العالم.

وسيكون الاتفاق صالحاً لمدة "120 يوماً"، أي 4 أشهر، وهي المدة اللازمة لإخراج نحو 25 مليون طن من الحبوب المكدّسة في الصوامع الأوكرانية في حين يقترب موعد موسم حصاد جديد.

يشار إلى أن موسكو نفت مسؤوليتها عن أزمة الغذاء المتفاقمة، وأنحت بدلاً من ذلك باللائمة على العقوبات الغربية في تباطؤ صادراتها من المواد الغذائية والأسمدة، واتهمت أوكرانيا بتلغيم الطرق المؤدية إلى مواني البحر الأسود.