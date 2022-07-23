موسكو تنتقد إدانة الأمم المتحدة لهجوم أوديسا "دون تحقق"
انتقدت الخارجية الروسية، اليوم السبت، إدانة الأمم المتحدة لهجوم أوديسا في أوكرانيا "دون تحقق".
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا، عبر حسابها في قناة "تيلغرام"، إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يدين "بلا تحقق" الهجمات على أوديسا ولا يدين هجمات كييف على دونباس.
هذا، وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أدان الهجوم الروسي على ميناء أوديسا.
وقال بيان صادر عن الأمم المتحدة إن "الأمين العام يدين بشكل لا لبس فيه الضربات التي أفيد عنها اليوم على ميناء أوديسا الأوكراني".
وأضاف أنه "لا بد من التنفيذ الكامل للاتفاق من قبل الاتحاد الروسي وأوكرانيا وتركيا".
تركيا تنفي مسؤولية روسيا
في المقابل، كشف وزير الدفاع التركي، السبت، أن المسؤولين الروس أبلغوا أنقرة بأن موسكو "لا علاقة لها" بالضربات التي تعرض لها ميناء أوديسا الأوكراني.
وأضاف خلوصي أكار في بيان أنه "خلال اتصالاتنا مع موسكو، أخبرنا الروس أنه لا علاقة لهم على الإطلاق بهذا الهجوم، وأنهم يدرسون القضية بدقة وبالتفصيل"، وفق رويترز.
تأتي تلك التصريحات بعد أن كانت أوكرانيا قد أعلنت في وقت سابق اليوم، أن صواريخ روسية أصابت أوديسا، الميناء الرئيسي على البحر الأسود، غداة توقيع موسكو وكييف اتفاقاً مهماً، لاستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية التي توقفت بسبب الحرب، مما يهدد بانهياره.
ويهدف هذا الاتفاق التاريخي إلى تجنب حدوث مجاعة تهدد عشرات الملايين من الناس في الدول الفقيرة، عبر ضخ مزيد من القمح وزيت دوار الشمس والأسمدة وغيرها من المنتجات في الأسواق العالمية.
كما سيكون الاتفاق صالحاً لمدة "120 يوماً"، أي 4 أشهر، وهي المدة اللازمة لإخراج نحو 25 مليون طن من الحبوب المكدّسة في الصوامع الأوكرانية نتيجة النزاع.
يشار إلى أن موسكو نفت مسؤوليتها عن أزمة الغذاء المتفاقمة، وأنحت بدلاً من ذلك باللائمة على العقوبات الغربية في تباطؤ صادراتها من المواد الغذائية والأسمدة، واتهمت أوكرانيا بتلغيم الطرق المؤدية إلى مواني البحر الأسود.
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