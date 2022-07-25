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إسبانيا: رغم قلة الرياح النيران تلتهم غابات جديدة وشكوك بأن الحرائق متعمدة

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مشاهد مروعة للحرائق التي شردت الآلاف من سكان 5 دول أوروبية

إسبانيا: رغم قلة الرياح النيران تلتهم غابات جديدة وشكوك بأن الحرائق متعمدة

درجات الحرارة التي وصلت إلى 43 رفعت حالة التأهب للون البرتقالي في مقاطعات الأندلس وغاليسيا وإكستريمادورا وكاستيلا لا مانشا ومدريد

ليث بزاري - إسبانيا

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قال المجلس العسكري في مقاطعة كاستيا وليون بإسبانيا، اليوم الاثنين، إنه على الرغم من قلة الرياح يوم أمس إلا أن حرائق التهمت غابات جديدة في المنطقة ما يشير إلى أن الحرائق قد تكون متعمدة، فيما لا تزال أسباب قيد التحقيق.

والتهمت النيران غابات جديدة في مقاطعة زاموار، ‎‎ورفعت درجات الحرارة التي وصلت إلى 43 درجة مئوية في إسبانيا، حالة التأهب إلى اللون البرتقالي في مقاطعات الأندلس وغاليسيا وإكستريمادورا وكاستيلا لا مانشا ومدريد.

المناخ بريء من بعض حرائق الغابات.. إسبانيا تكشف مفاجأة
  • المناخ بريء من بعض حرائق الغابات.. إسبانيا تكشف مفاجأة
  • مراسل العربية في إقليم غاليسيا الإسباني
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المناخ بريء من بعض حرائق الغابات.. إسبانيا تكشف مفاجأة
المناخ بريء من بعض حرائق الغابات.. إسبانيا تكشف مفاجأة
مراسل العربية في إقليم غاليسيا الإسباني
مراسل العربية في إقليم غاليسيا الإسباني

ويعد حرق الغابات في إسبانيا بمثابة جريمة.

وتنص المادة 351 من قانون العقوبات الإسباني على أن من يقوم بإشعال الحرائق عمدًا يواجه أحكامًا بالسجن لمدة تتراوح بين 10 إلى 20 عامًا .

أما إذا لم يكن هناك خطر على حياة أشخاص فستتراوح العقوبات بين سنة وخمس سنوات سجن وغرامة مالية قد تصل إلى 50 ألف يورو.

كاميرا العربية وسط الحرائق في إسبانيا فيديو العربية كاميرا العربية وسط الحرائق في إسبانيا
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وصرحت سلطات الحكم الذاتي في مقاطعات شمال إسبانيا أن منفذي الحرائق عمدا هم السبب الرئيسي في حرائق غابات إسبانيا.

وتطرقت القناة الإسبانية الثالثة إلى موضوع الحرائق بشكل مثير للجدل.

ويقال إن الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 36 و46 والذين يعانون من اضطرابات عاطفية وأداء أكاديمي ضعيف ومهارات مهنية متدنية قد يكونون وراء ما تشهد إسبانيا من كوارث بيئية وحرائق غابات.

كما ألقت عناصر الأمن القبض في فالنسيا على المسؤول عن تنفيذ اندلاع حرائق في هذه المنطقة يبلغ من العمر 67 عامًا، وهو الآن في قيد التحقيق بشأن حرائق أخرى وقعت في بلدة غانديا في نفس يوم أحداث فالنسيا.

إلى ذلك اعتقلت الشرطة المحلية في جيرونا شابين آخرين بتهمة التسبب في حريقين في هذه المنطقة، حاولا الفرار من المكان على متن دراجة نارية، وأثناء التفتيش، عُثر بحوزتهما على أدوات لإشعال النيران، كانا قد وضعا خطة لحرق المساحات الخضراء القريبة من الغابات التابعة لبلدية فروجيل.

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