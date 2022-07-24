إسبانيا تبحث عن مخربين أشعلوا النار عمداً في الغابات

تسببت درجات الحرارة المرتفعة التي تصل إلى 43 درجة مئوية في إسبانيا إلى رفع حالة التأهب إلى اللون البرتقالي في مقاطعات الأندلس وغاليسيا وإكستريمادورا ومدريد.

من جهتها، صرّحت السلطات في مقاطعات شمال إسبانيا أن مشعلي الحرائق عمداً هم السبب الرئيسي في حرائق الغابات التي تشهدها البلاد، وأكدت أنها بصدد البحث عنهم.

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وفي هذا السياق، قالت القناة الاسبانية الثالثة إن "الشباب الذين يعانون من اضطرابات عاطفية وأداء أكاديمي ضعيف هم مدمنون على إشعال حرائق الغابات" في إسبانيا وقد يكونون وراء ما تشهده البلاد من حرائق حالياً.

يذكر أن المادة 351 من قانون العقوبات الإسباني تنص على أن من يقوم بإشعال الحرائق عمداً يواجه أحكاماً بالسجن لمدة تتراوح بين 10 و20 عاماً.

في سياق آخر، تم السبت احتواء حريق دمر 7000 هكتار من الغابات في جنوب غرب فرنسا قرب حوض أركاشون، بعد 11 يوماً من جهود عناصر الإطفاء لإخماده.

أما الحريق الكبير الآخر الذي اندلع في المنطقة نفسها يوم 12 يوليو فلم يتمكن رجال الإطفاء من السيطرة عليه بعد لكنه لا يمتد.

أما في اليونان، فأجلي مئات السياح والسكان من جزيرة ليسبوس السبت بعدما دمر حريق غابات منازل في قرية فاتيرا وكان ما زال يمتد مساء السبت.

وتشهد اليونان موجة حر يتوقع أن تستمر عشرة أيام وأن تصل الحرارة إلى 42 درجة مئوية في بعض المناطق، ما يثير مخاوف من اشتعال مزيد من الحرائق. وأفاد رجال الإطفاء أن 53 حريقاً اندلعت خلال 24 ساعة.

كذلك في الولايات المتحدة حيث اندلع حريق غابات سريع الانتشار بالقرب من متنزه يوسمايت السبت، فيما يعد أحد أكبر حرائق الغابات في كاليفورنيا هذا العام، وأدى إلى إصدار أوامر إخلاء لآلاف السكان، كما أسفر عن انقطاع الكهرباء عن أكثر من 2000 منزل وشركة.